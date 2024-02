Taylor Swift, o verdadeiro MVP do Super Bowl

ACom o passar dos anos, ‘Glory to the Kansas City Chiefs’ será a recapitulação mais simples do Super Bowl LVIII, mas a noite de 11 de fevereiro deixará de fora muitas histórias que merecem ser contadas.

Para começar, os serviços de apostas previram se o cantor choraria se os Chiefs perdessem. Mas não havia espaço para isso, pois ela fazia de tudo, menos chorar.

A narrativa girava inteiramente em torno de uma pessoa: Taylor Swift. Desde a manhã do jogo, os Estados Unidos esperavam pelo seu avião, que veio de Tóquio, e com o que os motores de busca de voos rotularam de ‘A Era do Futebol’.

A cantora chegou a Los Angeles a tempo de presenciar o grande jogo, horas depois, em Las Vegas e estar perto de Travis Kelce.

Embora seu impacto no público da NFL seja óbvio, há também uma estatística muito impressionante: com ela na suíte, seu namorado tem uma média de 99 jardas por jogo, mas enquanto ela está ausente essa estatística permanece em 46 YPG.

NINGUÉM É TÃO FAMOSO COMO T-SWIFT

Taylor Swift sabe como viver um Super Bowl, e ela não se importava que as câmeras continuassem girando para ela e mostrando-a nas três telas gigantes do Allegiant Stadium enquanto tomava uma cerveja. Ela até cravou o copo na mesa quando terminou, como todo mundo faz.

Dezenas de celebridades como Leonardo Di Caprio, Justin Bieber, Jay-Z, Gordon Ramsay, Lana del Rey, Ariana Grande, Travis Scott, Paul McCartney, Fat Joe… percorreram Las Vegas e foram exibidos no Jumbotron.

Mas ela foi a mais aclamada entre todas as celebridades presentes. Cada vez que a mostravam nas telas, ela era aplaudida de pé. Não houve polarização neste caso, os torcedores do 49ers e do Chiefs estavam unidos nessa frente.

Coelhinho Mau então levei todos para o VIP, para o VIP… Claro! Claro que ele também teve seu lugar no Allegiant Stadium. Outra suíte próxima era compartilhada por Draymond Green e LeBron James, e eles não eram as únicas estrelas da NBA ali, já que James Harden também estava presente.

O jogo também teve uma transmissão muito especial nos Estados Unidos, com uma alternativa oferecida pela Nickelodeon em que os personagens do canal infantil apresentavam a grande final na tela. Apelando à inocência das crianças, foram os únicos que chamaram livremente Travis Kelce pelo nome que muitos o conhecem: “namorado de Taylor Swift”.

ALICIA KEYS, MAS NÃO JUSTIN BIEBER

Rumores diziam que várias grandes estrelas da música se juntaram a Usher de surpresa no Halftime Show. Os mais famosos foram Justin Bieber e Alicia Keys, e no final foi o cantor nova-iorquino que evitou brilhar.

TMZ revelou que Keys foi vista ensaiando no Allegiant Stadium na noite de sexta-feira, mas agora foi assim que ela foi revelada no domingo. Quando o show começou, ela se escondeu sob uma capa vermelha e, quando a puxaram, ela se tornou uma só com um piano vermelho combinando com sua roupa. Juntos, Usher e ela cantaram o hit de 2004 ‘My Boo’.

OS 49ers GANHAM ANTES DO INÍCIO

Já era possível prever: eram quase todos os torcedores dos ‘Niners’ presentes no Allegiant Stadium. Uma onda de camisas dos 49ers pintou as arquibancadas de vermelho.

Isso corroborou os dados fornecidos à mídia oficial do SB de que de cada dez ingressos vendidos online, oito eram para torcedores do time de Purdy. A proximidade geográfica e os trinta anos sem troféu pesaram muito na mobilização da torcida.

Sem a bola em jogo, os 49ers já tinham marcado os primeiros pontos com uma vaia avassaladora quando os Chiefs foram apresentados, mas sobretudo com aplausos para a sua equipa.

O SUPER BOWL MAIS CARO DA HISTÓRIA

Com a semana de Super Bowl LVIII agora oficialmente fechado na cidade de Las Vegas, estima-se que cerca de meio milhão de pessoas tenham passado por ele, gastando entre 500 milhões e um bilhão de dólares em entretenimento e jogos.

Com esse nível de gastos, é normal que o recorde do ingresso mais caro da história do Super Bowl (anteriormente detido por LA em 2022) tenha sido superado. Desta vez, mais de US$ 8 mil foram pagos pela passagem mais barata.