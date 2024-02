Taylor Swift pode ter um grande problema para ir de Tóquio a Las Vegas para o Super Bowl

Emesmo para uma superestrela com o poder financeiro e a popularidade de Taylor Swifta logística de viajar de um lado a outro do mundo para o Super Bowl pode ser muito difícil de realizar. Rápido espera-se que faça uma longa viagem do Extremo Oriente de volta aos Estados Unidos para o jogo de 11 de fevereiro, mas ela enfrentará uma corrida contra o tempo para ver seu namorado Travis Kelce em ação.

RELACIONADO:

O Chefes de Kansas City assumir o São Francisco 49ers no Allegiant Stadium com 60.000 lugares em Las Vegas e como VIP dos fãs da NFL que vão aos jogos Rápido não terá problemas em adquirir um ingresso na suíte.

Travis Kelce está realmente vivendo o sonho agora com Taylor Swift e aqui está a prova

Mas a complicação de sua Eras Tour, que foi retomada no Japão após um hiato de quatro meses, poderia arruinar seus planos, já que o último de seus quatro shows programados em Tóquio aconteceria em 10 de fevereiro. voar à meia-noite em Tóquio, seriam 7h em Las Vegas.

O tempo de voo é estimado em aproximadamente 11 horas sem escalas, o que significa que ela pode chegar na noite de sábado em Sin City por volta das 19h ou 20h (horário do Pacífico). Isso lhe daria tempo suficiente para descansar e se preparar para a ação no domingo, depois de uma cansativa temporada de apresentações por quatro dias seguidos. No entanto, há outro obstáculo em seu caminho.

Las Vegas lotada

A questão que permanece é que se Rápido ainda não tem um lugar reservado em Las Vegas para seu jato particular, ela terá dificuldade para encontrar um aeroporto que possa acomodá-la. Segundo funcionários da Administração Federal de Aviação, todas as vagas estão “lotadas”.

Espera-se que o tráfego aéreo seja particularmente intenso no Harry Reid International, um dos aeroportos de passageiros mais movimentados dos EUA. Os aeroportos gerais no subúrbio de North Las Vegas e Henderson, incluindo o Aeroporto Municipal de Boulder City, que fica a aproximadamente 39 quilômetros a leste de Las Vegas, também são reservado.

Além do mais, o programa financiado pela Arábia Saudita Liga de Golfe LIV está organizando um torneio no vizinho Las Vegas Country Club nos dias que antecedem o Super Bowl, o que significa que será mais difícil do que nunca encontrar espaço para o jato do cantor do ‘Anti-Herói’.

É pouco provável que isso dissuada Rápidoporém, que está interessada em fazer uma jornada para apoiar Kelce, apesar de cruzar nove fusos horários para chegar lá, depois de apoiar o namorado em todos os jogos dos playoffs até agora.