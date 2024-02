Taylor Swift posa com Celine Dion após o Grammy AOTY no palco SNAFU

Taylor Swift ganhou Álbum do Ano (de novo) no Grammy, mas estranhamente ignorou o ícone musical apresentado em Celine Dion – embora… ela tenha prestado sua homenagem nos bastidores, ao que parece

Passo em falso raro para Tay Tay, que geralmente está certo … mas no domingo à noite, ela meio que estragou tudo – pelo menos aos olhos do Twitter, de qualquer maneira – quando prestou pouca ou nenhuma atenção ao CD que a anunciou como a vencedora do AOTY … o que foi um grande negócio por vários motivos.