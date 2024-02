Taylor Swift quase cai durante uma dança quente em seu show em Tóquio, mas a força das pernas a salvou

Apresentação de Taylor Swift em Tóquio de “Vigilante S–t” quase se transformou em um momento memorável pelos motivos errados. Em vídeo compartilhado online, o vencedor do Grammy pode ser visto quase caindo de uma cadeira no meio da música.

Apesar do quase acidente, a postura e o profissionalismo de Swift brilham enquanto ela se recupera perfeitamente e continua com o show.

O incidente, embora breve, oferece um vislumbre da autenticidade e resiliência do renomado artista. A habilidade de Swift de lidar com situações inesperadas com graça ressalta sua presença de palco experiente e dedicação ao seu ofício.

Apesar da pressão de se apresentar para um público com ingressos esgotados de 55 mil pessoas, ela mantém a compostura, garantindo uma experiência inesquecível para os fãs.

O show de Swift em Tóquio marca o início de sua tão aguardada Eras Tour e, embora o quase outono possa ter causado uma agitação momentânea, isso apenas aumenta a emoção em torno de suas apresentações ao vivo.

À medida que a turnê avança, os fãs podem esperar momentos mais eletrizantes e performances cativantes do icônico cantor e compositor.

Taylor Swift inicia turnê pela Ásia com impacto de US$ 230 milhões no Japão

Taylor Swift retoma sua Eras Tour em Tóquio esta semana, com gastos em ingressos, mercadorias, alimentação, hotéis e outras atividades relacionadas em um total estimado de 34 bilhões (US$ 230 milhões), segundo a Bloomberg.

Esse número, calculado por Mitsumasa Etoh, professor da Tokyo City University, é aproximadamente o mesmo que os Swifties geraram em Denver em julho. Swift, que ganhou o Grammy de álbum do ano no domingo, ganhou as manchetes durante toda a etapa de sua turnê nos Estados Unidos, desde o acionamento de sensores sísmicos em Seattle até se tornar uma sensação da NFL.