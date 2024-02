Taylor Swift se apresenta em Tóquio enquanto a turnê ‘Eras’ continua, primeiro de 4 shows

A estrela pop retomou a etapa internacional da turnê ‘Eras’ na quarta-feira, aparecendo no Tokyo Dome para seu conjunto regular de músicas na frente de uma casa lotada… e milhares de fãs. Pela aparência dessas fotos, ela não perdeu um passo desde novembro.

TayTay estava arrasando com todos os seus trajes e guarda-roupas habituais para o show – e ela estava cheia de energia, como sempre. E sim… os Swifties chegaram cedo para absorver tudo.

Lembre-se… esta é a primeira vez que Taylor se apresenta em um cenário como este desde a época do Dia de Ação de Graças – quando ela tinha alguns shows marcados no Brasil… alguns dos quais presságios na tragédia .

Depois que ela encerrou esses shows, ela voltou para os Estados Unidos e passei o resto das férias com Travis Kelce – assim como amigos e familiares… e ela teve uma longa pausa em sua vida profissional nos últimos dois meses.

TAYLOR SUBIR OFICIALMENTE NO PALCO EM TÓQUIO 🫡🥺🇯🇵 #TokyoTSTheErasTour pic.twitter.com/GE5MOLeh8P

A rotina, no entanto, começa de novo agora… e ela voltará a se apresentar regularmente em todo o mundo durante o resto deste ano – embora com algumas breves lacunas aqui e ali.

Quanto ao próximo fim de semana – quando Travis e os Chiefs enfrentarão os 49ers no Super Bowl – espera-se que Taylor apareça no domingo… ela terá muito tempo.

É verdade que ela pode estar com o fuso horário – mas, segundo todos os relatos, TS estará na frente e no centro para torcer por seu namorado, como tem feito durante grande parte da temporada da NFL. Seu último show em Tóquio termina no sábado… depois disso, ela pode simplesmente voltar para cá sem nenhuma pressão real.