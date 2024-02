Taylor Swift sofre acidente durante show no Japão

Taylor Swift atingiu um obstáculo durante seu show de quarta-feira no Japão, mas ela se recuperou rapidamente e continuou como se nada tivesse acontecido.

A estrela pop subiu ao palco do Tokyo Dome na noite de quarta-feira, apresentando uma de suas músicas picantes, “Vigilante S—t”, enquanto usava uma malha azul sexy e botas pretas de cano alto.

Com as pernas abertas, Taylor sentou-se em uma cadeira, errando o alvo na capa do assento e tendo que ajustar o traseiro para se salvar.