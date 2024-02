Taylor Swift tropeça em escadas e quase cai no palco em Tóquio

Taylor Swift está tendo problemas ultimamente para se equilibrar… porque ela quase caiu no palco em seu show em Tóquio.

Taylor subiu ao palco para a segunda apresentação no Tokyo Dome como parte da nova etapa de sua turnê internacional “Eras” pela Ásia, Austrália e Europa. Agora surgiu um vídeo no Instagram mostrando a estrela pop sofrendo outra confusão como na noite anterior.

Confira a filmagem… Taylor estava descendo um lance de escadas quando tropeçou e quase caiu no chão. Mas, felizmente, Taylor se conteve e continuou descendo as escadas. Boa recuperação!

Taylor estava se apresentando no palco na quarta-feira no mesmo local quando ela se sentou em uma cadeira, perdendo a marca dela na capa do assento e tendo que ajustar a garupa para salvá-la. Claro, Taylor continuou como se nada tivesse acontecido e terminou o show.