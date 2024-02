Taylor Swift vai a Las Vegas para ver Travis Kelce no Super Bowl LVIII

Taylor Swift está em movimento – ela acabou de decolar em um jato particular com destino a Las Vegas… e bem na hora também, porque o Super Bowl está prestes a começar muito em breve!

A estrela pop embarcou em seu avião na manhã de domingo – saindo de Los Angeles e indo para Sin City para ver seu namorado, Travis Kelce , e os Chiefs enfrentam o San Francisco 49ers no Allegiant Stadium. Todos presumiram que ela estaria lá, e ela está a caminho agora.

TayTay estava mais uma vez coberto por guarda-chuvas (Imagem: Divulgação)assim como ontem) quando ela vestiu seu pijama – e pelo que parece … ela e as pessoas com quem ela está rolando estão arrasando com o equipamento dos Chiefs.