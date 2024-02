Tech N9ne faz chover no Vegas Strip Club e gasta US$ 25 mil em 15 minutos

Tecnologia N9nenão está preocupado com sua conta bancária… porque ele apenas gastou uma pequena fortuna para mostrar apreço a alguns dançarinos exóticos por seus movimentos.

Todos os olhos estavam voltados para o rapper na festa pré-Super Bowl que ele organizou em Las Vegas na noite de quinta-feira Cavalo Louco 3 – um clube de strip muito popular do outro lado da rua do Allegiant Stadium.



Fontes nos dizem… T9 fez uma entrada elegantemente tardia, chegando ao clube por volta das 2h da manhã de sexta-feira – e ele rapidamente recuperou o tempo perdido, subindo no palco com uma bolsa absoluta e jogando notas no ar como as mulheres dançaram sua música “Hood Go Crazy”.

Não demorou muito para que os artistas percebessem onde estava o dinheiro… e logo fomos informados de que 11 dançarinos estavam balançando a bunda perto de Tech.

Aparentemente, N9ne estava adorando tanto a atenção que fomos informados de que ele tinha um membro de sua comitiva correndo para trazer mais para ele – que Tech jogou no ar pelos próximos 15 minutos.

Ao todo, nossas fontes dizem que a Tech descarregou US$ 25.000… um belo pagamento para as senhoras que trabalharam no clube na noite passada, que nos disseram que levaram quase meia hora para contar e dividir todo o dinheiro catapultado.

Nós contamos a história… Tecnologia coordenado com o clube para transformar o local em um globo de neve de dinheiro – um acordo que incluía cerca de US$ 20.000 em singles para jogar, bem como 10 garrafas magnum de 10 tequilas com 5 garrafas de Clase Azul e 5 garrafas de Don Julio 1942.

A propósito, embora este tenha sido um dia particularmente importante para os artistas… nossas fontes dizem que eles têm ganhado muito dinheiro recentemente com tantos turistas na cidade para o grande jogo.

Tech é fã do Chiefs – com um hino KC popular para começar – e ele parece ter dinheiro para gastar, então veremos se ele aparecerá no Super Bowl no Allegiant no domingo. Deus sabe que esses ingressos são caros.



