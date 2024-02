Tech N9ne organiza festa do Super Bowl no Crazy Horse 3 Strip Club em Las Vegas

Tecnologia N9ne está se preparando para que seus Kansas City Chiefs joguem no Super Bowl… organizando uma festa em um famoso clube de strip-tease de Las Vegas, do outro lado da rua do campo de futebol!!!

O cofundador da Strange Music está trabalhando com Crazy Horse 3, dando início à programação da festa do Super Bowl na noite de quinta-feira em um evento especial – e eles estão garantindo que ele esteja pronto para fazer o que quer no grande fim de semana… e sim , os detalhes são muito adequados para strippers.

Nossas fontes dizem que o contrato do Tech N9ne exige que ele receba US$ 20 mil em simples para jogar no clube. Sim, vai chover verdinhas lá… e a tecnologia vai jogar dinheiro fora.

O acordo da Tech N9ne também inclui o fornecimento de 10 garrafas magnum de 10 tequilas – esses são os grandes – com 5 garrafas de Clase Azul e 5 garrafas de Don Julio 1942. Nada além do melhor para a Tech.

O cara é um grande fã do Chiefs e sua música “Red Kingdom” meio que se tornou o hino não oficial do time… então achamos que a multidão vai favorecer KC.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ

Os jogadores da NFL que devem aparecer incluem … Dallas Cowboys em larga escala KaVontae Turpincornerback do Seattle Seahawks Riq Lãlinebacker do Los Angeles Chargers Daiyan Henleycornerback do Washington Commanders Emmanuel Forbes Jr. e cornerback do Pittsburgh Steelers Joey Porter Jr.