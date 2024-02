Técnico Sean O’Malley: Chito Vera não melhorou muito desde a primeira luta, não estará confiante no UFC 299

O técnico de longa data de Sean O’Malley não está impressionado com o crescimento que viu de Marlon Vera desde que “Chito” derrotou O’Malley com um nocaute no primeiro round em agosto de 2020.

Hoje campeão peso galo do UFC, O’Malley faz a primeira defesa do título na revanche contra Vera, no dia 9 de março, na luta principal do UFC 299. O técnico de O’Malley, Tim Welch, passou por aqui A hora do MMA na quarta-feira para visualizar o confronto.

“Eu não acho [he’s improved] uma tonelada. Não creio que a confiança dele seja alta”, disse Welch sobre Vera. “E do jeito que ele apareceu contra Cory Sandhagen, ele foi fumado por Cory Sandhagen. Ele mal passou um pouco, baixinho — sem brincadeira, mas — o Pedro Munhoz, que não é muito rápido e grande, é um pouco mais velho. Então não acho que a confiança dele seja muito alta.

“Mas Chito é perigoso. Ele é muito, muito bom em apanhar e depois vencer, o que é uma coisa perigosa. Ele é muito resistente, treina forte, tem um bom treinador e é perigoso. Da última vez que lutamos com ele, nós [underestimated] ele. Achávamos que ele era apenas lento e desajeitado, e então isso aconteceu. Portanto, não o estamos subestimando desta vez.”

O’Malley, 29 anos, conquistou o título com um nocaute impressionante sobre Aljamain Sterling em agosto passado no UFC 292. No geral, o nativo de Montana venceu nove de suas 11 partidas no UFC e está invicto desde a derrota para Vera. Incluída nesse trecho está uma vitória por decisão sobre o ex-campeão peso galo do UFC Petr Yan.

O caminho de Vera, por outro lado, não foi tão simples. Desde que derrotou O’Malley, o equatoriano de 31 anos acumulou um recorde de 5-2 em suas sete aparições no octógono, imprensando derrotas para Jose Aldo e Sandhagen entre grandes vitórias sobre Frankie Edgar, Rob Font e Dominick Cruz. Vera derrotou Munhoz em luta acirrada em sua luta mais recente no UFC 292.

Entre isso e a derrota de Sandhagen, Welch não ficou exatamente impressionado com o que assistiu na fita de “Chito” em 2023.

“Sinto que sei qual é o plano de jogo de Chito”, disse Welch. “Como o plano de jogo de todos [against O’Malley], chute as pernas, chute as pernas – ah, o corpo dele vai ficar macio. Chute as pernas, chute as pernas, talvez chute a cabeça de alguém, chute o corpo dele. Talvez tente misturar algumas fotos. Nesta grande jaula, ele sentirá rapidamente que não será capaz de derrubar Sean e seu plano de jogo irá por água abaixo, eu acredito. Mas como eu disse, focamos bastante na última luta dele contra o Pedro Munoz. Como ele olhou para sua última luta?

“Isso não foi há muito tempo, então assistimos a um filme sobre isso. Assisti ao filme de Cory Sandhagen, porque Cory parado ali, obviamente ele troca de posição, se movimenta muito, e como foi [Vera] ir nessa luta? O que ele fez? Parece que ele ficou confuso e quebrou mentalmente. Então se aquele Chito aparecer no dia 9 de março, vai ser muito ruim para ele.

“Eu só acho que a luta contra Cory Sandhagen estará em sua mente”, acrescentou Welch, “e quando ele sentir o movimento e a velocidade de Sean e seus tempos de reação, sinto que isso voltará à sua mente. Tipo, porra, ele simplesmente não conseguia começar. Ele sentiu que simplesmente não conseguia alcançá-lo. Ele simplesmente não conseguia chegar até ele. Ele era muito lento. E eu sinto que isso provavelmente vai voltar, especialmente na grande jaula.”

Apesar de ter perdido a primeira luta de forma enfática, O’Malley está atualmente listado como favorito por 2 a 1 para se vingar e derrotar Vera no UFC 299, em Miami.

Welch vê a luta da mesma forma que os criadores de probabilidades, e sua previsão é simples: Vera começa devagar e tenta se preparar para uma batalha de cinco rounds, até que O’Malley encerra as coisas no terceiro.

“Acredito que será um nocaute viral”, disse Welch. “Mas como eu disse, estou preparando Sean para uma guerra de cinco assaltos. Estou trazendo as pessoas mais fortes que pude encontrar para treiná-lo, dando toneladas de rounds, tentando quebrá-lo, tentando quebrar suas pernas, chutando suas pernas, e estamos preparando-o para uma guerra de cinco, porque Chito é muito bom em tirar fotos. Ele é muito durável.

“Então, estamos preparando ele para cinco rounds, mas acredito de coração que ele provavelmente vai levar uma surra no final da luta.”