Tensão máxima no Barcelona com o Real Madrid com 10 pontos de vantagem na LaLiga

Barcelona não começa bem, não reage e não melhorou no desempenho nem superou os erros que o condenam ao longo da temporada.

O empate em 3 a 3 com o Granada, penúltimo colocado na tabela, em Montjuc é a enésima confirmação de que a equipe não consegue encontrar qualquer tipo de consistência em termos de resultados ou desempenho.

Com isso, nervosismo, preocupação, tensão e dúvidas tomaram conta do clube, principalmente na diretoria chefiada por Joan Laporta. O presidente, que os torcedores começam a apontar como um dos culpados da situação, manifestou sua indignação após o embate contra Granada nessa semana passada.

Ele não poderia e não iria esconder sua irritação, mas não agirá. Por enquanto, de qualquer maneira. A partida chave será contra o Napoli, também em crise, no Liga dos Campeões.

Jogadores do Barcelona reagem após serem segurados pelo GranadaAlexandre GarciaEFE

Apesar de ninguém querer desistir, no balneário e na diretoria a LaLiga já é considerada perdida. Não só porque Real Madridos líderes, já estão 10 pontos à frente e parecem invencíveis, mas também porque não acreditam Barcelona são capazes de uma reta final de temporada histórica que lhes permitiria diminuir uma lacuna tão grande que nunca foi superada antes.

O que realmente os preocupa agora é: garantir uma Vaga na Liga dos Campeões para a próxima temporada (o objetivo mais ambicioso é o segundo lugar) e, também e sobretudo, passar as oitavas de final do torneio continental contra o Napoli. A primeira partida será disputada no dia 21, na Itália.

Nojo dos gritos contra Laporta

O presidente tem estado em contacto com pessoas próximas nas últimas horas e há consenso de que a situação é grave e preocupante, mas também que não é o momento para tomar decisões, embora o facto de parte dos adeptos do Cul se ter virado contra o conselho e especificamente contra o presidente gerou desconforto, desprazer e nervosismo.

Já houve críticas, por parte de alguns torcedores, ao presidente após a derrota em Montjuc para o Villarreal, e isso se repetiu contra Granada. Há um grande receio de que se espalhem e que o advogado seja o culpado pela crise, especialmente agora que Xavi se afastou ao anunciar sua saída em junho. Mas a próxima jornada será fora, já que o Barcelona joga no sábado, em Vigo, o que deverá proporcionar algum alívio.

Apenas alguns dias atrás, A porta aceitou a decisão do treinador de continuar até ao final da temporada e vai dar-lhe continuidade, porque, como disse, é sobre ele. Mas o crédito não é ilimitado e nesse sentido o Jogo da Liga dos Campeões contra o Napoli será fundamental.

Antes do próximo jogo em casa, contra Getafe no dia 24, os Culs voltam ao torneio continental. Esse jogo será decisivo para o treinador e para o clube. As apostas são altas em todos os níveis.

A nível desportivo, não passar de fase prejudicaria a imagem do clube e complicaria ainda mais a possibilidade de jogar na Mundial de Clubes; do lado económico, isso não significaria apenas a perda dos 9,6 milhões que vem com a passagem das oitavas de final, mas também significaria entrar em saldo negativo já que a diretoria azulgrana orçamentava para chegar às quartas de final.

A nível psicológico seria um revés que pesaria no balneário na reta final da Liga; enquanto a posição de Laporta sofreria e também seria notavelmente prejudicada.

A crise do Nápoles

No entanto, Barcelona está confiante em passar pela eliminatória pois, apesar de conhecer as dificuldades da equipa de Xavi, o seu adversário também atravessa um péssimo momento.

Nápoles está em nono lugar na Série A e apesar da mudança no banco, Mazzarri substituiu Rudi Garcia, a equipe não melhorou. perdeu por 1 a 0 para o AC Milan.