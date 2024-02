Teofimo Lopez grita por Jamaine Ortiz com atuação pouco inspiradora: Quem é o próximo?

Teofimo Lopez melhorou para 20-1 na noite de quinta-feira, conquistando sua quarta vitória consecutiva. Jamaine Ortiz provou ser um adversário mais difícil do que o esperado, mas Lopez fez o suficiente nas rodadas intermediárias para ganhar o vitória por decisão unânime. Os fãs ficaram surpresos com o 117-111 scorecard de um dos juízes.

A luta balançou a favor de Lopez após um corte de uma cabeçada acidental ao redor do olho esquerdo de Ortiz. Ortiz começou forte com boa movimentação do ringue, mas não consegui sustentar o ritmo durante toda a luta. Ainda, Lopez não fez muito.

O que vem por aí para Teofimo Lopez depois de Jamaine Ortiz?

Embora o desempenho não tenha sido muito impressionante de Lopez, Uma vitória é uma vitória. Agora, ele terá como objetivo um nome muito maior e um dia de pagamento muito maior.

Quanto ao próximo adversário, Lopez convocou Terence “Bud” Crawford nas últimas semanas. Devin Haney ainda parece haver possibilidade de luta na nova categoria de peso dos dois lutadores.

Será interessante ver se esse desempenho pouco inspirador afeta sua capacidade de conseguir uma grande luta. Gervonta “Tank” Davispor exemplo, não ficou nada impressionado.

Keyshawn Davis impressiona novamente

No co-principal na noite de quinta-feira, Keyshawn Davis derrubou o veterano José Pedraza.

Foi mais uma atuação impressionante do jogador de 24 anos, ao parar Pedraza com um multidão de tiros consecutivos na 6ª rodada. A última luta de Davis antes de Pedraza terminou em no contest depois que ele testou positivo para maconha.

Davis está agora pronto 10-0 em sua jovem carreira profissional, seguindo uma carreira condecorada no boxe amador. A luta potencial contra Floyd “Kid Austin” Schofield parece estar iminente ainda este ano, embora Davis tenha mencionado que quer subir de peso e lutar contra Lopez.