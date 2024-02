Teofimo Lopez reitera desejo de lutar contra Bud Crawford, independente do peso

Teofimo Lopez defendeu com sucesso seus títulos mundiais de meio-médio júnior da WBO e da Ring Magazine em uma batalha árdua contra Jamaine Ortiz na noite de quinta-feira na Michelob ULTRA Arena no Mandalay Bay Resort and Casino em Las Vegas.

López mostrou seu estilo agressivo durante toda a partida, enquanto Ortiz optou por uma abordagem mais cautelosa, resultando em trocas limitadas entre os dois lutadores.

Apesar de A mudança estratégica de Ortiz para uma postura canhota e utilizando footwork e jabs para configurar contra-ataques, Lopez persistiu com jabs implacáveis ​​e mãos direitas, embora lutando para cortou o movimento de Ortiz, particularmente após a terceira e quarta rodadas.

Um choque de cabeças no sétimo round causou um corte acima de Ortiz sobrancelha esquerda, diminuindo o ritmo. No entanto, Ortiz continuou a acertar chutes à distância, enquanto López intensificou seus esforços ofensivos.

Os juízes marcaram a luta por unanimidade, com um juiz marcando 117-111 e os outros dois marcando 115-113 a favor de López. López dominou as três rodadas finais nas cartas dos três juízes.

Lopez quer lutar contra Crawford

Em uma luta anterior, o invicto atleta olímpico Keyshawn Davis entregou uma vitória convincente sobre o ex-campeão de duas divisões José Pedrazasolicitando Davis para convocar uma luta contra López. No entanto, Lopez rejeitou a ideia e em vez disso expressou interesse em enfrentar o campeão meio-médio da WBO Terêncio Crawford.

“Eu dei tudo de mim. Até tentei boxear defensivamente, mas Ortiz estava relutante em lutar. A próxima glória me espera. Nenhum desses lutadores está disposto a se apresentar para me enfrentar”, disse ele. López declarado.

“Estou aberto para enfrentar Crawford no peso catch. Estou aqui, estou preparado e sempre estive pronto. Aos 25 anos sou mais jovem, mais atraente e bicampeão unificado.

“Quando se trata de lutadores como Keyshawn Davis, eles ainda não provaram seu valor. Assim como Vasiliy Lomachenko me disse: para lutar contra os melhores, você precisa ganhar um título mundial. suas listras.”