Sdesde esmagamento Errol Spence Jr. para se tornar o primeiro campeão indiscutível em duas divisões, Terence Crawford expressou seu desejo de construir um legado, parte do qual envolve enfrentar e derrotar o campeão indiscutível de 168 libras, Saul ‘Canelo’ Álvarezem uma luta potencialmente épica.

No entanto, os compromissos comerciais e os interesses pessoais de Alvarez impediram que esta luta se materializasse em Setembro, pois ele derrotou facilmente um país fraco Jermall Charlo em vez de. Canelo afirmou que não era o momento certo para lutar contra Crawford, mas segundo Salvador Rodriguez da ESPN, esse momento pode chegar no outono, depois de enfrentar Jermall Charlo em maio.

Canelo Alvarez é chamado de ‘barato’ por presentear crianças mexicanas com notas de US$ 50Instagram: @SUPERCARSGDL

Entretanto, isto ainda é especulativo, pois não há confirmação oficial, e Crawford é um dos vários lutadores que disputam uma oportunidade. Para aumentar a pressão para a luta, ‘Bud’ postou uma mensagem em sua conta X confirmando sua disposição para lutar e afirmando que é a melhor opção.

“Terence Crawford x Canelo Álvarez é a maior luta do boxe no momento. Goste ou não, são apenas fatos”, escreveu Crawford.

ESPN Stephen A. Smith respondeu com ceticismo a Crawfordafirmação de, alertando contra falsas esperanças.

Recentemente esta luta potencial provocou uma discussão acalorada no First Take da ESPN como uma luta ansiosamente aguardada e equilibrada entre Canelo e desafiante obrigatório WBC David Benavidezorganizado pela PBC, está previsto desde junho.

Porém, o campeão mexicano se recusa a enfrentar adversários mexicanos, embora Benavidez e Jaime Munguia tenham se mostrado dignos de uma luta espetacular, enquanto Crawford precisaria subir de peso.

Sem considerar, Canelo não escolheu nenhum dos dois, optando por uma partida direta contra Charlo. Relativo Crawfordembora seja um lutador espetacular, os especialistas acreditam que a diferença de peso seria demais para ele.

Oscar De La Hoya exige oportunidade para Munguia

Em meio a essas especulações, o promotor Oscar de la hoya aproveitou a oportunidade para desafiar Canelo em uma luta contra seu cliente, Não me mateque recentemente demoliu o inglês John Ryder.

Durante uma coletiva de imprensa no último sábado, Da panela disse que Canelo deve defender o cinturão contra o lutador de Tijuana, no México, ou então não pode reivindicar o título de ‘Rei dos super-médios’.

Ele insistiu que a luta deveria acontecer no fim de semana de 16 de setembro, Dia Nacional do México. Deve-se notar que Da panela não terminou seu relacionamento com Canelo amigavelmente, potencialmente complicando as negociações.

Ao concordar em enfrentar Charlo e Crawford, Canelo Alvarez teria evitado mais dois jovens mexicanos invictos: Munguia (43-0, 34 KO) e Benavidez (28-0, 24 KO).