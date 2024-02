Terror nos Estados Unidos: homem decapita o pai e mostra a cabeça no YouTube

A crime hediondo chocou a comunidade de Levittown, Pensilvâniadepois que um homem decapitou o pai e exibiu a cabeça em um vídeo postado no YouTube.

O assassino, identificado como Justin Mohn, 33, foi preso e acusado de homicídio criminoso e abuso de cadáver. Segundo as autoridades, Mohn supostamente usou uma faca e um facão para cometer o assassinato de seu pai, Michael Mohn, 62.

Em um vídeo de 14 minutos que posteriormente foi removido do YouTube Mohn foi mostrado segurando a cabeça decapitada de seu pai ao criticar o Administração Biden e funcionários federais, que ele considerava “traidores”. Ele também se referiu às milícias e pediu violência contra o governo. Seu pai trabalhou no atual governo dos EUA, considerando-o um traidor também.

A motivação do crime ainda será investigada

As autoridades ainda não esclareceram o motivo do crime, embora se suspeite que Mohn possa sofrer de problemas de saúde mental. No passado, ele entrou com ações judiciais contra o governo por causa de suas dívidas estudantis e teve expressou apoio às milícias e às teorias da conspiração de extrema direita.

Este crime gerou uma onda de choque e debate na comunidade e em todo o país. Destacou a violência armada e a saúde mental. Justin Popula está detido sem fiança. A investigação do caso deverá continuar nos próximos dias.

