‘Texas Hold’ Em’ de Beyoncé elogiado pelo cantor tema de ‘Franklin’ em meio a comparações

Mesmo os fãs de Beyoncé “Texas Hold ‘Em” do grupo está chamando a atenção por sua semelhança com o tema do desenho animado “Franklin” cantado por Bruce Cockburn … e enquanto ele faz a comparação, ele diz ao TMZ que não está reivindicando o sucesso dela.

Caso você não saiba… O single country de Beyoncé foi transposto com o tema de “Franklin” – um programa infantil produzido no Canadá – logo após seu lançamento, em 11 de fevereiro.

Muitos usuários do TikTok, e até mesmo alguns DJs de rádio, insistem que a música número 1 do país empresta muito de “Franklin” – tanto que alguns dos TikTokers estão obtendo mais de 5 milhões de visualizações em suas postagens.

Para quem não está familiarizado com “Franklin”… a série animada pré-escolar exibida no Canadá entre 1997 e 2004. O show seguiu as aventuras aminadas da tartaruga titular com suas criaturas da floresta.