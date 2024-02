Thanasis Antetokounmpo acalma inimigos com balde Shammgod contra Hornets

Milwaukee Bucks avançar Thanasis Antetokounmpo acalmou seus odiadores com um movimento Shammgod e o balde na noite de sexta-feira em uma vitória arrasadora sobre o Charlotte Hornets no Fórum Fiserv.

Thanasis, 31, se tornou viral um dia antes, quando o Bucks perdeu para o Os Timberwolves de Minnesota. Um dos comentaristas da transmissão disse que Milwaukee agitou a bandeira branca porque Giannis AntetokounmpoO irmão mais velho de foi substituído no jogo.

Presentes inesperados de Giannis Antetokounmpo em quadra surpreendem Vinicius Jr.Twitter

Giannis, 29, declarou abertamente que deseja que seu irmão jogue no Bucks e Thanasis recebe muito ódio por esse motivo.

Thanasis só esteve no jogo contra o Hornets devido à vantagem do Bucks por 20 pontos, mas aproveitou ao máximo seus 11 minutos marcando quatro pontos, incluindo o balde Shammgod.

Doc Rivers obtém sua segunda vitória com Bucks

Treinador principal do Bucks Doutor Rios está agora com 2-5 durante sua passagem pelo time, naquela que foi a vitória mais convincente nessa reta.

Patrick Beverley fez sua estreia no Bucks sob uma ovação estrondosa e instantaneamente causou impacto em ambas as pontas.

Milwaukee está montando as coisas no momento perfeito, pouco antes do Todas as estrelas intervalo, que verá Giannis capitanear um time mais uma vez.