The MMA Hour com Alex Pereira em estúdio, Michael Chandler, Brandon Royval, Johnny Eblen, Anthony Hernandez, Josh Taylor vs.

A Hora das Artes Marciais Mistas está de volta à sua vida! Abaixo está um resumo do programa de quarta-feira, que começa às 13h ET/10h PT/18h horário do Reino Unido.

13h horário do leste dos EUA: introdução

13h05: Josh Taylor e Jack Catterall juntam-se ao show com um cara a cara virtual para ver a revanche em 27 de abril.

13h30: Todas as suas perguntas respondidas na última edição do On The Nose.

14h: O headliner do UFC Cidade do México, Brandon Royval, prevê sua revanche contra Brandon Moreno.

14h20: O campeão dos médios do Bellator, Johnny Eblen, analisa sua luta PFL x Bellator contra Impa Kasanganay.

14h40: O peso médio do UFC Anthony Hernandez reflete sobre sua vitória no UFC 298 sobre Roman Kopylov.

15h: Mais no nariz.

15h30: A estrela do UFC Michael Chandler se junta a nós para falar sobre sua recente aparição na WWE e o que há de mais recente em sua saga com Conor McGregor.

16h: O campeão meio-pesado do UFC Alex Pereira se junta a nós em estúdio para falar sobre sua luta principal do UFC 300 contra Jamahal Hill.

17h: Parlay Boys falam sobre as melhores apostas para o UFC Cidade do México e muito mais.

Para os episódios mais recentes de The MMA Hour, inscreva-se no Spotify ou iTunes.