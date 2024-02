The Rock confronta Roman Reigns para encerrar o SmackDown: eles vão lutar na WrestleMania?

Fsexta à noite WWE Smackdown terminou com um olhar intenso entre Dwayne The Rock Johnson e Reinados Romanos. Agora os torcedores estão convencidos de que será uma partida em Wrestlemania 40especialmente considerando o que Cody Rodes disse.

Rhodes, 38 anos, disse a Reigns, também 38, enquanto estava dentro do ringue que quer o cinturão do campeonato, mas não pelo menos Wrestlemania. The Rock então caminhou em direção a uma multidão barulhenta e se juntou aos dois homens.

The Rock interrompe dia de negociação na Bolsa de Valores de Nova York

Reigns pareceu chocado quando Rhodes lhe disse que seguiu o conselho de The Rock, que apertou a mão deste último e sussurrou algo em seu ouvido.

Rhodes deixou o ringue enquanto The Rock se aproximava de Reigns sem dizer uma única palavra. A multidão, enquanto isso, gritava “isso é incrível” enquanto Esmagar chegou ao fim.

O Rock e os reinados romanos estão relacionados?

Johnson. 51, e Reigns são primos na vida real e fazem parte de uma linhagem de luta livre que agora é realeza na empresa.

Rhodes aparentemente dando a The Rock sua luta pelo cinturão do título da WrestleMania contra Reigns configura uma batalha tão esperada entre os dois parentes.

Wrestlemania 40 certamente será um assunto de família porque o envolvimento de Johnson vem logo após ele substituir Vince McMahon no Conselho de Administração para WWEempresa-mãe, Grupo TKO.