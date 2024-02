The Rock dá um tapa em Cody Rhodes e junta-se à linhagem de Roman Reigns

O WrestleMania Kickoff da WWE foi nada menos que maluco… com A rocha tapa direto Cody Rodes na cara em um confronto selvagem no palco!!

Todo o evento aconteceu em Las Vegas na quinta-feira… com Reinados Romanos dirigindo-se à multidão e anunciando que enfrentará Dwayne Johnson na Filadélfia – alegando que a decisão é dele e que não há nada que Cody possa fazer a respeito.

Rock então apareceu e pegou o microfone… dizendo que não importa o que as pessoas pensem do confronto controverso, elas irão respeitá-lo – já que Rock e Roman vêm de The Bloodline, as famílias samoanas com a história mais rica no wrestling profissional.

Tudo parecia imutável quando os dois caras apertaram as mãos – mas Cody não aceitou… subiu ao palco e chamou a coisa toda de “bulls***”, enquanto ele ganhava o Royal Rumble e ganhava o direito de entrar no círculo quadrado com romano.

Os caras trocaram insultos desagradáveis ​​sobre as famílias um do outro… e quando Cody disse que os avós de Roman e Rock ficariam envergonhados do que se tornaram, o Campeão do Povo perdeu o controle – balançando Rhodes bem na boca.

Todos os lados precisaram ser separados e escoltados para fora do palco… mas não parou por aí, quando Rock, furioso, confrontou o diretor de conteúdo da WWE, Triple H, dizendo-lhe para fazer algo a respeito do desrespeito de Rhodes – ou ele teria lidar com isso sozinho.

Depois que tudo acabou, a WWE aparentemente ficou do lado de Rhodes em toda a provação … revelando que Cody realizaria seu desejo e enfrentaria Roman na WrestleMania 40.