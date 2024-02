The Rock demitirá Triple H após ingressar no conselho do TKO Group, de acordo com a ex-estrela da WWE

Triplo H poderia estar desempregado antes que ele soubesse disso como ex- WWE a estrela Ryback afirma que Dwayne The Rock Johnson irá demiti-lo de seu cargo de Diretor de Conteúdo (CCO) poucos dias depois de adicionar seu patrimônio líquido de US$ 800 milhões ao bilionário TKO Group, que controla WWE e UFC.

O homem de 54 anos, cujo nome verdadeiro é Paulo Michael Levesqueestá no cargo apenas desde setembro de 2022, mas a entrada de alguém com quem ele nunca se deu bem A rocha poderia vê-lo desempregado.

WrestleMania XL começa quando The Rock começa com um tapa retumbante em Cody RhodesTwitter

Seria particularmente duro, pois Ari Emanuel, CEO da Endeavor Group Holdings, apenas lhe deu poder para impulsionar o conteúdo “99,9%” do tempo após o Vince McMahon surgimento do escândalo.

“Triple H e muitos outros dentro da WWE podem ouvir estas palavras muito em breve: ‘Você está demitido!’,” Ryback Reeves disse no YouTube. “Há muito mais coisas acontecendo do que aparenta com todo esse escândalo de tráfico sexual entre Vince McMahon e WWE.

“E a notícia que vai sair com tudo isso e The Rock sendo colocado no conselho de administração por nocaute técnico. Está sendo relatado que supostamente The Rock agora tem mais poder dentro da WWE do que Triple H.”

Triple H mantém influência mesmo após ser demitido

Apesar da família McMahon atualmente não ter nada a ver com a gestão da WWE por meio de sangue, depois Shane McMahon partiu em 2022 e Stephanie McMahon renunciou ao cargo de Presidente e Co-CEO, Triplo H pode manter sua influência mesmo se for demitido.

Isso porque o mencionado Stéphanie é casada com ele e foi informada que retornaria à empresa na ausência do processo em andamento de seu pai relacionado ao tráfico sexual, e você não pode controlar as conversas que acontecem a portas privadas.

No entanto, Mantell Holandês não espera vê-la voltar.

“Eu não acho que ele [Shane McMahon] Voltará,” lareira disse no podcast Story Time with Dutch Mantell. “E deixe-me mudar minha opinião sobre Stéphanie [McMahon]. Acho que ela também não vai voltar, porque ela sabia disso, certo?”