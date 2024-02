The Rock interrompe dia de negociação na Bolsa de Valores de Nova York, desencadeando o caos

Dwayne The Rock Johnson comemorou a adesão ao Grupo TKO, que vale até US$ 21 bilhões, andando pela Bolsa de Valores de Nova York.

The Rock interrompe dia de negociação na Bolsa de Valores de Nova York

As pessoas pararam para olhar para ele e tirar fotos enquanto o jogador de futebol de um metro e oitenta e cinco centímetros e 414 libras que virou lutador e virou ator passeava pelo coração da capital financeira mundial na cidade que nunca dorme.

Um chancer até enfrentou e interrompeu o progresso da estrela de Jumanji para perguntar se ele poderia posar por um momento, o que é claro que o simpático Rock fez, pois adorou a atenção e a vibração do local.

Johnson até conseguiu tocar a campainha para dar início às negociações do dia e a todo o caos que se seguiria, no que ele descreveu como “um golpe[ting] diferente.”

“Cada multidão por onde passo -”, disse Johnson no Instagram. “Todos eles têm sua própria ENERGIA POSITIVA “única”

“Mas quando o Touro Brahma passa pela @NYSE minutos antes de tocarmos o sino para abrir a economia – esse tipo de mana atinge diferente… Energia do Touro, baby!”

O que é o Grupo TKO?

É o primeiro negócio de Johnson que é grande o suficiente para fazer parte dos conselhos da NYSE e é o único grupo que o tem como membro executivo, mas qual é exatamente a organização à qual a estrela de Velozes e Furiosos se juntou em 23 de janeiro?

O grupo é uma empresa pública e atua como um conglomerado de mídia após a fusão entre a WWE e a Zuffa, dona do UFC, ocorrida em setembro de 2023.

Foi fundado por Ari Emanuel (CEO) e Vince McMahonenquanto Dana Branco atua como CEO da UFC filial.

A fortuna de The Rock acumulada ao longo de sua longa carreira como artista acrescentou US$ 800 milhões ao valor da empresa, ultrapassando a marca de US$ 21 bilhões, ao mesmo tempo em que destacou a quantidade de riqueza e o apoio por trás dela.