The Rock, WWE criticado por alterar Cody Rhodes, enredo de Roman Reigns

A rocha pode estar cozinhando na WWE mais uma vez… mas alguns fãs não estão muito felizes com isso – porque parece que seu retorno tirou um grande enredo dos trilhos.

O negócio é o seguinte… ontem à noite, Dwayne “The Rock” Johnson teve um confronto intenso com o atual campeão Undisputed WWE Universal Reinados Romanos no final do WWE SmackDown da ESPN – um momento insano que aparentemente preparou uma luta entre os dois lutadores.

Na verdade, circulam rumores hoje de que eles lutarão nos próximos meses – talvez na WrestleMania no início de abril – e a resposta online… é um pouco morna se formos totalmente honestos.

Claro, existem apoiadores obstinados do Rock que querem ver seu campeão que virou ator varrer o chão com Reigns… mas muitas pessoas estão apontando para o recente vencedor do Royal Rumble Cody Rodes e perguntando por que parece que sua história agora está ficando em segundo plano em relação à de The Rock.

Veja, pouco antes de The Rock sair para sua encarada … CR falou sobre tirar o título de RR dele – um direito de desafiar Cody conquistado ao vencer o Royal Rumble na semana passada – e então aparentemente se afastou ao apresentar The Rock para a multidão como se quisesse indicar que DJ estava tendo a chance em vez dele.

Isso tudo é meio chocante para os fãs… porque Rhodes está na estrada para Roman há algum tempo, enquanto The Rock só recentemente voltou ao ringue.



Reproduzir conteúdo de vídeo





01/01/24 WWE

Como informamos anteriormente… Dwayne chamou reinados romanos no início de janeiro, durante uma aparição surpresa no RAW, durante a qual ele perguntou se deveria sentar-se na “cabeceira da mesa”.

Então parece claro que The Rock quer o título… e é aí que as pessoas estão começando a expressar sua frustração – porque parece que a WWE não está mais interessada em promover a jornada de Cody Rhodes. Basicamente, eles apoiaram um cara diferente no ringue e – com base no Tendência X – os fãs simplesmente não concordam totalmente.

A questão principal aqui… é justo que os fãs expressem sua frustração com The Rock? Afinal, pelo que sabemos, o cara não está escrevendo suas próprias histórias e é uma lenda no esporte, então faz sentido que a WWE queira usá-lo.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZSports. com

Mas, Johnson juntou-se recentemente o conselho do TKO Group – o órgão regulador da WWE e do UFC – e agora ele detém a marca registrada “The Rock” … então você poderia dizer que ele tem muito mais agência do que um superastro médio da WWE.

Além disso, Johnson tem uma reputação de alguém que consegue o que quer em Hollywood. Quando estava trabalhando em “Black Adam”, por exemplo, ele disse que usou sua mágica para fazer um filme independente, em vez de aparecer pela primeira vez em “Shazam!” … um afastamento do plano OG.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ