Thiago Santos revela ‘erro’ que levou ao teste antidoping positivo e encerrou temporada do PFL

Os veteranos do UFC Thiago Santos e Yoel Romero devem se enfrentar no pay-per-view PFL x Bellator em 24 de fevereiro na Arábia Saudita, e Santos está feliz por estar de volta depois que uma suspensão inesperada por doping encerrou prematuramente sua temporada de estreia no PFL.

O Santos perdeu na decisão para Rob Wilkinson em abril passado, em sua estreia na promoção, mas os dois atletas acabaram testando positivo para substâncias proibidas. Wilkinson deu positivo para uma proporção elevada de testosterona para epitestosterona, enquanto os resultados do exame de drogas de Santos deram positivo para clomifeno, um modulador seletivo do receptor de estrogênio.

“Foi um erro que cometi ao confiar no médico”, disse Santos no MMA Fighting’s Trocação Franca podcast. “Nunca tomei nada [illegal]. Eu até tenho a jaqueta da USADA [for 50 clean tests]. Falei com o médico, queria algo que pudesse me ajudar porque tenho 40 anos e tal, e ele me receitou um suplemento. Ele disse que isso não me causaria nenhum problema com a USADA e eu confiei nele. Não verifiquei nada, esse cara é médico. Fiquei muito surpreso quando [failed the drug test].”

Santos foi suspenso por seis meses e disse que agora aprendeu uma lição.

“A USADA não quer saber”, disse Santos. “O que você coloca no seu corpo é de sua responsabilidade e, infelizmente, é assim mesmo, mas eles me deram a suspensão mais curta possível, seis meses. Foi um erro que cometi por confiar nas outras pessoas, mas é o que é. Minha consciência está limpa.”

“Não era testosterona nem nada disso”, acrescentou. “Eu não usei nada para trapacear. Meu oponente, porém, foi pego com testosterona. Ele falou um monte de besteiras sobre mim, é mais novo que eu e foi pego com testosterona.”

O brasileiro agora volta em busca de sua primeira vitória na jaula do PFL contra Romero, ex-parceiro de treino que fez 2 a 2 no Bellator após uma memorável sequência de 9 a 4 no UFC. Em sua aparição mais recente, Romero ficou aquém da luta pelo título dos meio-pesados ​​contra Vadim Nemkov, em junho.

“Romero é uma lenda do esporte e estou muito feliz com essa luta”, disse Santos. “Temos um bom relacionamento. Treinamos juntos há muitos anos. Já ajudei ele em vários camp desde que entrei no American Top Team, também fui à academia dele treinar com ele, mas isso foi há seis, sete anos, e nunca imaginei que um dia lutaria com ele. Aqui estamos agora e estou muito feliz com esta oportunidade.”

Santos disse que nunca “treinou 100 por cento” com Romero na academia e sente que treinar de forma inteligente é uma das razões pelas quais o “Soldado de Deus” continua a competir no mais alto nível a meses de completar 47 anos. Marreta” disse “não há mistério” sobre o que cada um dos homens vai tentar dentro da jaula.

“Ele é um lutador que não usa muito o wrestling”, disse Santos. “Ele gosta de atacar às vezes, mas ainda é um lutador de nível olímpico e não podemos descartar isso. É um choque de estilos. Cada um de nós tentará fazer o que sabe fazer melhor. Sou striker e todo mundo sabe que gosto de ficar em pé, não vou tentar lutar com um lutador de nível olímpico. Obviamente treinamos tudo, ele treina trocação e eu treino wrestling, mas vamos procurar fazer o que é melhor para nós. Não há mistério aqui.”