Golfe lenda Tiger Woods revelou seu mais recente empreendimento: o Sol Dia Vermelho marca de vestuário. Com esta inauguração vem a aposentadoria de seu icônico Logotipo TWsinalizando uma mudança significativa na estratégia de marca de Woods.

O Logotipo TWque tem sido sinônimo de Bosque desde a sua estreia em 2000adornou suas roupas e equipamentos ao longo de sua célebre carreira.

No entanto, com o fim da sua parceria de longa data com NikeWoods decidiu abandonar o emblema icônico em favor de um novo começo com Sol Dia Vermelho.

Tiger Woods no icônico logotipo da Nike: não o quero de volta

O novo logotipo, com tigre de 15 listrastem um significado profundo para Bosquerepresentando sua notável conquista de 15 vitórias importantes.

Este novo e ousado emblema fez sua estreia em Bosque traje durante o Genesis Invitational, sinalizando um afastamento do familiar TW marca.

Numa entrevista recente, Woods expressou o seu firme compromisso com a sua nova marca, afirmando: “Não quero isso de volta, segui em frente. Esta é uma transição na minha vida. Mudei para o Sun Day Red e estamos ansiosos para construir uma marca que desperte entusiasmo e seja transformadora. “

Embora a propriedade do Logotipo TW permanece incerto, com relatórios conflitantes sugerindo Bosque empresa de licenciamento, ETW Corp.ainda pode reter os direitos, Woods parece implacável em sua decisão de seguir em frente com Sol Dia Vermelho.

A transição para longe do Logotipo TW também pode ser influenciado por considerações práticas e legais, à medida que Woods navega pelas complexidades de sua separação de Nike.

Advogado de marcas registradas Josh Gerben sugere que os detalhes contratuais de Bosque acordo de endosso com Nike pode ser um fator para a aposentadoria do logotipo.

Casos semelhantes envolvendo atletas como Roger Federer e Kawhi Leonard destacaram os desafios na reivindicação dos direitos do logotipo após a separação de uma grande marca.

Como Bosque embarca neste novo capítulo com Sol Dia Vermelhoos fãs aguardam ansiosamente o lançamento de sua linha de roupas no 1 de Maio.

Enquanto o Logotipo TW pode estar desaparecendo no fundo, Bosque legado como um dos da América maiores campeões continua a brilhar no cenário do golfe.