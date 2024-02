Tim Tszyu dá uma previsão surpreendente para uma possível luta entre Canelo e Benavidez

Tim Tszyu está se preparando para uma luta de peso contra o ex-campeão mundial Keith Thurmanmas como fã do boxe em geral, seus olhos estão sempre voltados para qualquer grande luta que acontece no esporte.

É por isso que logo após a conferência de imprensa introdutória para o seu 30 de março luta, Tsyu não hesitou em responder a uma pergunta sobre seus pensamentos sobre um Canelo Álvarez x David Benavidez lutar.

Tim Tszyu escolhe Benavidez em vez de Canelo

Tszyu afirma ser um “grande fã“de Benavidez, chamando-o de”monstro absoluto, animal absoluto“. Neste momento, seu cérebro lhe diria para escolha Benavidez em vez de Canelo.

No momento, não há luta confirmada entre os dois. Canelo está se preparando para lutar Jermall Charlo, provavelmente, em maio. Há rumores de uma luta contra Benavidez Setembro há algum tempo. Veremos se isso se concretizará.

Tim Tszyu chama os boxeadores de hoje de “maricas”

Antes de Tszyu responder de perto a algumas perguntas dos repórteres, ele fui em frente durante a coletiva de imprensa de sua luta no Main Event contra Thurman.

Os dois trocaram palavras duras, com Tszyu dizendo “guarde minhas palavras, vou nocauteá-lo em menos de 12 rounds“. O australiano deu alguns apoios a Thurman por subir de peso para lutar com ele, ao mesmo tempo em que arriscou os boxeadores da atualidade.

Mais uma vez, olho e aspiro aos lutadores do retrocesso. Você sabe, eu me sinto como um lutador hoje em dia, nesta era moderna, eles são apenas um bando de maricas. Essa é apenas a minha opinião. O velho retrocesso quando eu cresci assistindo [boxing] nos anos 2000, todos lutavam contra os melhores, e é isso que eu sou.

No 24-0 com 17 nocautes, Tszyu está no auge de sua carreira. Os fãs terão que esperar até o final de março para vê-lo em ação, mas valerá a pena esperar.