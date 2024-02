Timothy Bradley gera polêmica com palavras rudes sobre Canelo Alvarez

J.A vitória mais recente de aime Munguia levou o ex-boxeador do Hall da Fama Timothy Bradley a dar tudo de si em Canelo Alvarez, depois que Jaime Munguia destruiu John Ryder no fim de semana, demonstrando que ele é um sério candidato ao indiscutível título dos médios leves, que Alvarez detém atualmente e é relutante em dar uma chance a outro mexicano talentoso como Munguia.

Ao ser entrevistado pela ProBox TV’s Águas profundas mostrar, Bradley garantiu que as lutas de Munguia são muito mais atrativas que as de Canelo porque ele tem um estilo muito mais agressivo e que as lutas de Canelo já mostram que seus melhores momentos ficaram para trás.

Palavras de Timothy Bradley

“(Ele) representa o estilo do boxe mexicano. Esse cara (Munguia) nunca participou de uma luta chata.

Jaime Munguia é tudo que Canelo Alvarez gostaria de ser com seus fãs Tim Bradley

A comparação entre os dois mexicanos foi inevitável, já que ambos derrotaram recentemente o inglês John Ryder, em contextos diferentes: no final de semana Mungua mandou Ryder para a lona quatro vezes e nocauteou-o em nove rounds, enquanto Canelo foi para o placar e, embora tenha vencida por decisão unânime dos juízes, a luta foi muito complicada durante vários rounds.

O que Canelo Alvarez e Jaime Munguia planejam para 2024?

Após a vitória em Phoenix, Munguia afirmou que ele ficaria honrado em receber uma oportunidade de Canelo por seu título indiscutível do Super Middleweight. Porém, surgiram rumores nesta segunda-feira de que Canelo teria optado por lutar Jermall Charlo em maio e Terence Crawford em setembro, mantendo sua decisão de evitar lutar contra os mexicanos, e, aliás, lutaria contra adversários inferiores, já que ambos vêm de divisões inferiores.

Se esta for sua decisão final, David Benavidez também não lutaria Canelo e isso deixaria os dois contendores mexicanos disponíveis, então também se fala em uma briga entre eles, para definir um desafiante legítimo, o que seria muito difícil para Canelo evitar.

O ex-campeão Paulie Malignaggi considera que essa luta seria muito mais atrativa. “Benavidez x Munguia é uma luta melhor e talvez eles possam deixar Canelo de fora, e lutar entre si, e o vencedor contra Canelo, porque no final das contas, Canelo é o campeão indiscutível. Mas a situação é que Canelo tem todas as cartas porque tem todo o dinheiro”.