Toby Keith homenageado no jogo de basquete masculino do Oklahoma Sooners após a morte

Toby Keith foi homenageado por seu querido time de basquete masculino Oklahoma Sooners na noite de terça-feira da melhor maneira possível… com algumas homenagens significativas na quadra – e uma grande vitória.

O time favorito da estrela country preparou uma guitarra, um copo solo vermelho e um boné de OU pouco antes da partida contra o No. BYU classificada em 21º lugar … para lembrar o músico após seu falecimento.

A equipe também fez um momento de silêncio para Keith dentro do Lloyd Noble Center em Norman… antes de sair e fazer uma de suas melhores atuações da temporada.

Os Sooners derrotaram os Cougars por 82-66… ​​e então mantiveram as homenagens a Keith fluindo no pós-jogo.

Bom treinador Porter Moser trouxe um copo vermelho para sua reunião com membros da mídia … e disse algumas palavras gentis sobre Keith em um aplauso ao cantor de “Should Have Been A Cowboy”.