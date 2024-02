Todos os destaques do primeiro Super Bowl de Taylor Swift

Taylor Swift trocou o centro do palco por uma suíte em Las Vegas… com todos os olhos fixos nela enquanto ela torcia por seu namorado do Kansas City Chiefs Travis Kelce à sua grande vitória durante sua primeira aparição no Super Bowl – e temos todos os destaques aqui.

Ela está aqui. Taylor Swift chegou ao Allegiant Stadium para o Super Bowl LVIII. pic.twitter.com/dYGYpt2dQ0 – NFL na CBS 🏈 (@NFLonCBS) 11 de fevereiro de 2024

@NFLonCBS

A estrela veio com uma comitiva para sempre… ela estava sentada em sua suíte com Blake Lively, Tempero de gelo, Lana Del Rey, Caixa de milhas e a esposa dele Keleigh Sperrybem como a família de Kelce, incluindo sua mãe Donapai Ed.irmão Jason Kelce – e seu próprio pai, Scott Swift.

Como qualquer outro time feminino se preparando para sair à noite, o ídolo pop deu o pontapé inicial no Allegiant Stadium com um pouco de álcool, bebendo cerveja na tela grande para a torcida. É importante notar que Taylor tem algumas habilidades! Ela destruiu totalmente seu amigo Ashley Avinhão … engolir a bebida em cerca de 6,6 segundos. Ok, T!!!

Eu assistindo esse jogo esperando que eles não mostrem Taylor Swift para não ter que beber outra cerveja. pic.twitter.com/mN9Ky20a5M – GIFs de beisebol (@gifs_baseball) 12 de fevereiro de 2024

@gifs_basebol

Agora, apesar de toda a diversão e festividades, as coisas ficaram um pouco intensas no SB… basta perguntar a Tay Tay, ela foi vista ansiosamente comendo as unhas durante o quarto período – sem dúvida esperando que o jogo se desenrolasse a favor de seu marido Travis. Fale sobre um drama emocionante dentro e fora do campo!

Felizmente para TS, as coisas deram certo com o A grande vitória dos Chiefs – e foi a própria cantora liderando as comemorações. Confira o vídeo… Taylor, Blake e Ice Spice não conseguem se conter, pulando para cima e para baixo com entusiasmo – e derrubando a pobre e velha Lana Del Rey enquanto a dança da vitória ficava um pouco intensa.



Reproduzir conteúdo de vídeo



X/@jjones9

Não demorou muito para que ela saísse de sua suíte… correndo para o campo para plantar um beijo é TK. Nesse ângulo do beijo visto mundialmente, você pode ouvir Travis perguntando a ela: “Foi elétrico?” Taylor responde: “Foi inacreditável. Uma das coisas mais loucas que já experimentei!” Que momento!

Claro, as festividades continuaram até tarde da noite… com o catálogo de sucessos de Taylor deixando todos de pé na festa pós-festa.



Reproduzir conteúdo de vídeo





Apenas dê uma olhada; de todos dançando junto para “You Belong With Me” … e “Love Story” deram a ela a chance de desfrutar de outro beijo com Travis, é claro.



Reproduzir conteúdo de vídeo



nos estúdios TMZ