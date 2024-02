Tom Brady compartilha momento emocionante com o filho de Keegan Bradley no Pebble Beach Pro-Am 2024

euo lendário quarterback do New England Patriots, Tom Brady, participa do AT&T Pebble Beach Pro-Am 2024 na Califórnia, um dos eventos mais emocionantes do PGA Tour.

Brady compartilhou um momento muito especial com o golfista profissional Keegan Bradley e seu filho durante este torneio. O menino de seis anos troca algumas palavras com o ex-jogador da NFL.

O torneio hoje conhecido como AT&T Pebble Beach Pro-Am começou em Rancho Santa Fé, Califórnia, quando Bing Crosby convidou alguns amigos para jogar golfe e arrecadar algum dinheiro para caridade.

Faz parte do seleto grupo de eventos chamados Eventos de Assinatura dentro do Tour PGA, então haverá uma recompensa maior do que nos anos anteriores, pois será um dos eventos que tem bolsa de 20 milhões de dólares e distribuirá mais. Pontos FedEx, com 700 para o vencedor.

Este campeonato costumava ter 156 jogadores em campo mais 156 amadores em três quadras, agora com formato renovado passou a ser disputado apenas em duas quadras, com 80 profissionais e 80 amadores.

Cada um dos profissionais traz consigo um amador nos primeiros dois dias de competição, mas ao contrário das iterações anteriores deste torneio, o pro-am terminará antes do início da ação do fim de semana. Amadores jogam apenas 36 buracosmas todo o campo de 80 profissionais tem garantia de ver o fim de semana devido ao caráter sem cortes do evento.

Isso inclui o número 1 do mundo Scottie Scheffler, que faz sua estreia no torneio. Mas Scheffler não é o único jogador que tem relativamente pouca experiência em Pebble Beach. Número 2 do mundo Rory McIlroy está fazendo apenas sua segunda participação no torneio e sua quarta participação no Praia de seixos. Depois de um bom início de campanha em Dubai, o norte-irlandês espera subir ao primeiro lugar do mundo com a sua própria vitória.