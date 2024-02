Tom Brady e Angel Reese parabenizam Caitlin Clark por quebrar o recorde de pontuação de todos os tempos

Caitlin Clark do Hawkeyes de Iowa quebrou o recorde de pontuação feminina da Divisão I da NCAA e o efeito cascata de sua conquista alcançou todos os lugares, recebendo uma enxurrada de elogios de figuras notáveis ​​​​em vários campos.

Entre aqueles que rapidamente deram os seus parabéns estava ninguém menos que NFL lenda Tom Brady, cujo sucesso incomparável no campo de futebol só é igualado pelo seu apreço por feitos atléticos extraordinários. Bradyao lado de outros grandes nomes do futebol como Peyton e Eli Manningemprestou sua voz a um vídeo tributo repleto de estrelas que celebra o marco histórico de Clark, reconhecendo-a como uma verdadeira pioneira no mundo dos esportes.

Mas não foram apenas as lendas do futebol que notaram o desempenho recorde de Clark. Anjo Reesea jogadora mais destacada do torneio da NCAA da última temporada, que enfrentou Clark em um confronto memorável pelo campeonato, compartilhou seu entusiasmo pelo destaque de Iowa, aplaudindo-a por reescrever os livros de história e inspirar futuras gerações de atletas.

Estrelas da NBA se juntaram para parabenizar Clark

No mundo do basquete, estrelas da NBA como Damian Lillard do Milwaukee Bucks e Trae Young do Atlanta Hawks ficou maravilhado com a conquista de Clark, traçando paralelos entre seu estilo de jogo destemido e suas próprias façanhas na quadra. Young, em particular, notou a natureza poética do balde recorde de Clark – uma profunda cesta de três pontos do logotipo que encapsulava sua abordagem audaciosa do jogo.

Longe do campo, os elogios continuaram a chegar de celebridades e ícones culturais de Hollywood. Atores Ashton Kutcher e Mila Kunisconhecidos por suas raízes em Iowa e pelo ávido apoio Olhos de falcão atletismo, juntou-se ao coro de elogios a Clark, destacando sua resiliência e determinação diante das adversidades.

Até a lenda do tênis Billie Jean King, pioneira nos esportes femininos e na igualdade, reservou um momento para reconhecer a conquista histórica de Clark, reconhecendo a importância de seu feito recorde no avanço da causa da igualdade de gênero no atletismo.

Como Caitlin Clark aproveita o brilho de seu triunfo recorde, a manifestação coletiva de admiração e respeito de celebridades, ícones do esporte e fãs serve como um testemunho de seu legado duradouro. Num mundo sedento por heróis, a busca destemida de Clark pela excelência lembra-nos a todos o poder transformador dos desportos para inspirar, elevar e unir através das fronteiras da fama e da fortuna.