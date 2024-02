Tom Brady e os 49ers: a dupla que quase aconteceu em 2023

Avencendo praticamente todas as probabilidades, um quarterback selecionado com a escolha final no Draft da NFL — a Senhor Irrelevante – liderou uma equipe para o Super Bowl. Essa é a história de Brock Purdy e a São Francisco 49ersque interpretará o Chefes de Kansas City sobre 11 de fevereiro em Super Bowl LVIII para terminar 2023 NFL temporada.

Purdy e a 49ers esperam terminar um Seca de 29 anos no Super Bowlmas não será fácil contra o da temporada passada Troféu Lombardi vencedores. Se São Francisco vencer, a história de Purdy terá semelhanças ainda mais assustadoras com a de Tom Bradyque ganhou sete Super Bowls enquanto jogava pelo Patriotas da Nova Inglaterra e a Bucaneiros de Tampa Bay – apesar de ser uma escolha da sexta rodada. Mas se o Chefes vencer novamente, muitos se perguntarão se os 49ers deveriam simplesmente ter assinado Brady ele mesmo.

John Lynch: Analisamos nossas opções de QB e Brady era uma delas

Gerente geral de São Francisco r John Lynch abordou rumores de que os 49ers consideraram seriamente contratar Brady para a temporada de 2023, em vez de continuar com Purdy no centro. Lyncho arquiteto de outro vencedor do campeonato da NFC nesta temporada, disse em uma recente aparição em podcast que conversou com o técnico principal Kyle Shanahan sobre a possibilidade de atraindo Brady para a Bay Area antes do início da temporada.

“Kyle e eu não falei sobre isso, mas o contexto disso foi Brock se machucou no Jogo do campeonato NFCcomo todos sabem, contra Filadélfiae seu cotovelo realmente não estava em um bom lugar”, disse Lynch ao”Teste de visão para dois” podcast. “E eu acho que, olhando para trás agora, inacreditavelmente, uma recuperação quase milagrosa. Ele superou a linha do tempo e tudo mais.”

Havia uma preocupação genuína de que Purdy, que sofreu uma ruptura no ligamento do cotovelo em janeiro passado, não estaria apto para o início de 2023 – o que exigiu algumas conversas difíceis sobre o titular do 49ers no centro. Brady, que decidiu sair Tampa depois de três jogos nos playoffs em tantas temporadas, foi Shanahana escolha preferida de Purdy se a recuperação de Purdy demorasse mais do que o previsto.

“Não fomos nós que dissemos a Brock: ‘Ei, vamos trazer Brady. Se não, talvez você seja o titular’”, disse Lynch. “Foi, eu acho, mais um sinal de crença nele: ‘Ei, você nos levou longe em seu ano de estreia. Acreditamos que você é o nosso cara. Enquanto você está se recuperando, apenas entenda que podemos ter para garantir outras opções.'”

Mas, por acaso, Brady se aposentou definitivamente da NFL e Purdy estava pronto para o início da temporada regular – quando liderou o Nove ao primeiro lugar da NFC e à primeira aparição no Super Bowl desde a temporada de 2019.

Purdy baseia-se nas experiências de seus companheiros de equipe

Vários jogadores do 49ers – assim como a dupla Lynch-Shanahan – lembram como foi perder para o Chiefs em Super Bowl AO VIVO. San Francisco construiu uma vantagem de 20-10 em três quartos e parecia destinado a erguer o Troféu Lombardi, mas um colapso no quarto período viu Kansas City marcou os 21 pontos finais do jogo em Miami e venceu por 31-20.

Purdy nunca jogou no Super Bowl, mas está aproveitando a experiência dos companheiros veteranos enquanto se prepara para enfrentar a defesa de elite do Chiefs – que ainda não permitiu mais de 28 pontos em um jogo durante toda a temporada.

Os Niners são magros favoritos de dois pontos para derrotar os Chiefs nesta revanche do Super Bowl, e uma vitória veria o nome de Purdy gravado na tradição do time – e da liga. Somente o não elaborado Kurt Warnera vitória com o St. após a temporada de 1999 seria comparado a Purdy, o 262ª escolha em 2022, vencendo tudo com o São Francisco.