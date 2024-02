Tom Brady e Travis Scott se penduram com Dana White no Power Slap 6, a poucos passos de nocautes insanos

Não eram apenas TB 12 e La Flame no prédio… Charles Barkley, Pat McAfee, Johnny Manziel, Taylor Lewan, Bert Kreischer, IShowSpeed, bilionário Michael Rubin e um monte de outras pessoas também estavam lá para as festividades – e a julgar pelas estrelas, foi um tapa.

A noite de sexta-feira marcou o primeiro evento que White realizou fora do Apex Center do próprio UFC… no Durango Resort, marcando um grande passo em frente para a jovem organização.

Conversamos com Dana nos bastidores durante o evento (enquanto ele não estava lado a lado com Tom e Travis)… e perguntamos sobre a noite.

“Esta é a primeira vez que vendemos ingressos. Vendemos pacotes VIP. Foi uma boa noite”, disse White com um grande sorriso no rosto.

Também conversamos com a lenda do UFC Chuck Liddell no evento… e embora esteja claro que ele gosta de assistir, não parece que ele sairá da aposentadoria para competir no Power Slap 7.