Tom Brady sai em defesa de Travis Kelce após briga com o técnico Andy Reid

Taqui houve uma variedade de reações desde a briga que Travis Kelce teve com o treinador Andy Reid durante o Super Bowl. O tight end aparece gritando bem na cara do técnico Reid pedindo para ele deixá-lo em campo. Naquele momento específico, o Chefes estávamos perdendo o jogo por 10 pontos e Kelce estava se sentindo frustrado com isso. Sabemos como as coisas correram no final, Kelce recebeu um dos passes mais importantes do jogo de Patrick Mahomes durante a penúltima viagem do jogo. Os Chefs venceram seu segundo Super Bowl consecutivo, enquanto Kelce e Reid riram do momento. Mas as pessoas online não ficaram satisfeitas com o jogador, ele teve que ser defendido por ninguém menos que Tom Brady.

A explicação de Travis Kelce para o incidente com Andy Reid decepciona os fãs

Tom Brady sabe o que Travis Kelce estava passando

O próprio Tom Brady teve alguns momentos tensos com o treinador Bill Belichick durante seu tempo no Patriotas da Nova Inglaterra. Ele sabe exatamente o quão frustrado Travis Kelce deve ter se sentido devido às suas próprias experiências anteriores. Brady conseguiu tirar um pouco da pressão de Kelce por presumivelmente desrespeitar seu próprio treinador, o que não é exato devido às reações dos envolvidos. Aqui está o que Tom Brady disse recentemente no programa ‘Let’s Go!’ podcast: “Sempre há pequenos problemas familiares e é claro que não me importo de ver isso porque fiz parte de muitas dessas coisas. As emoções são tão intensas. Você definitivamente não está centrado e equilibrado. Você não está em um estado meditativo nesse ponto. Você está totalmente determinado a ir lá e vencer.

Ele continuou: “Então, acho que muitas das coisas que são ditas durante os jogos, as pessoas deveriam simplesmente deixá-las voar. E eu realmente acho que o técnico Reid lidou com isso de maneira incrível, como sempre faz, porque ele apenas disse , ‘Eu estava um pouco desequilibrado e Travis é um grande competidor.’ E eu adoro isso porque fala de sua capacidade de liderança. Fala da autoconfiança que o técnico Reid tem em si mesmo também, porque ele não leva isso para o lado pessoal. Ele não olha para isso e sente como se alguém o tivesse ofendido. Ele aceita o que é e não faz mais do que é e não vê alguém tentando menosprezá-lo. Travis não está tentando fazer nenhuma dessas coisas. Ele está apenas tentando ser demitido levante-se e fique no momento.”