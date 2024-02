Tom Brady surpreso com falta de interesse em contratar Bill Belichick como treinador principal

euquarterback lendário Tom Brady manifestou surpresa com a falta de interesse em contratar Bill Belichick para qualquer vaga de técnico nesta entressafra. Durante seu “Vamos!” No programa e podcast SiriusXM, Brady afirmou: “Não sou de contratar. Não sei os critérios para contratar esses caras, para contratar treinadores, sabe. Estou surpreso que o melhor treinador de todos os tempos não tenha um emprego, você sabe, com certeza. Você sabe, estou surpreso com muitas coisas na NFL. Quando eu era um agente livre, havia muitos times que não me queria.”

Brady também revelou que estava interessado em ingressar no São Francisco 49ers após a temporada de 2019, mas a organização optou por ficar com os veteranos Jimmy Garoppolo.

Esta decisão deixou muitos chocados na NFL, incluindo Jeff Howe, do The Athletic, membro da NFL, que escreveu que as pessoas ainda estão surpresas com o fato de Belichick ter deixado Brady deixar os Patriots como agente livre em março de 2020.

Ex-wide receiver dos Patriots Julian Edelman também ganhou as manchetes quando expressou sua descrença, afirmando que é uma “loucura” que nenhum time tenha dado a Belichick as chaves do reino nesta entressafra.

A idade de Belichick desempenhou um papel

Além disso, o quarterback aposentado e atual analista da CBS Sports NFL Boomer Esiason sugeriu que Falcões de Atlanta o proprietário Arthur Blank teve que ser convencido por pessoas dentro da organização a contratar Rams de Los Angeles coordenador defensivo Raheem Morris em vez de Belichick.

É possível que as equipes tenham hesitado em contratar um técnico que completará 72 anos em abril e poderia se aposentar logo após estabelecer um novo recorde da NFL em vitórias na carreira. Isso pode ter influenciado a decisão deles de não contratar Belichick para cargos de treinador principal.

Apesar da surpresa e descrença expressadas por ex-jogadores e analistas, é evidente que pelo menos alguns proprietários de equipes veem Belichick de forma diferente hoje. Quer se trate de preocupações com a idade ou outros fatores, está claro que algumas equipes optaram por diferentes candidatos a treinador nesta entressafra. Como Brady mencionou: “Há muitas coisas que acontecem que, por uma razão ou outra, não acontecem exatamente como você acha que deveriam acontecer”.