Tom Cruise e Alejandro G. Iñárritu se unem para um novo projeto secreto de filme

Carner Bros. e Legendary Entertainment estão supostamente em negociações para um filme sem título Alexandre G. Iñarritu filme estrelado Tom Cruise. Se o acordo for concretizado este será o primeiro filme em língua inglesa de Iñárritu desde o seu sucesso de 2015 O Regresso. O projeto estaria envolto em sigilo, com poucas informações disponíveis sobre a trama, além de ser uma história original escrita por Iñárritu.

O filme é uma colaboração entre Iñárritu e seus co-roteiristas Sabina Berman, Alexander Dinelaris e Nicolas Giacoboneque já trabalhou com ele em homem Pássaro. Isso marca uma reunião da equipe uma década depois.

Tom Cruise, que também deverá produzir o filme, está ansioso para encontrar seu próximo projeto e rapidamente aceitou após se encontrar com Iñárritu. O projeto está alinhado com a recente parceria estratégica da Cruise com Warner Bros.com ênfase na criação de conteúdo original para a tela grande.

Iñárritu tem feito reuniões com alguns atores seletos, sendo Cruise um dos primeiros. Com o histórico de Cruise e o histórico de Iñárritu em entregar indicações ao Oscar aos atores de seus filmes, esta colaboração certamente chamará a atenção dos eleitores da Academia assim que o filme chegar aos cinemas.

Cruise está em busca de mais filmes de prestígio

Este projeto marca um retorno significativo de Iñárritu ao cinema de grandes estúdios desde O Regresso, que não só alcançou sucesso comercial, mas também lhe rendeu sua segunda vitória consecutiva no Oscar de Melhor Diretor. Depois de uma pausa após um intenso período de direção, Iñárritu voltou sua atenção para seu projeto apaixonante Bardo na Netflix antes de se concentrar em seu próximo grande empreendimento de estúdio.

Quanto a Cruise, conhecido por seus sucessos de bilheteria como o Missão: franquia Impossível e Top Gun: Maverick, ele tem um histórico de trabalho com diretores de alto nível. Apesar de não ter ganhado um Oscar, recebeu quatro indicações, três delas por atuação. Dada a capacidade de Iñárritu de extrair atuações poderosas de seus atores, esta colaboração tem o potencial de atrair atenção durante a temporada de premiações.

O projeto está sendo mantido em segredo por enquanto, mas com Iñárritu e Cruise a bordo, certamente é algo a ser observado.