Tony Romo elogia o romance de Travis Kelce e Taylor Swift antes do Super Bowl

Aé a excitação aumenta para Super Bowl 2024 em Las Vegas, Tony Romo está definitivamente de acordo com o que ele chama de a maior história de amor da NFL. O antigo Dallas Cowboys o quarterback, que fará comentários para a CBS durante o grande jogo entre o Chiefs e o 49ers no Allegiant Stadium, não pôde deixar de se emocionar com a estrela do tight end de Kansas City, Travis Kelcee seu romance de alto nível com a sensação pop Taylor Swift.

“Eu sei disso, a paixão por esse esporte e vê-lo sair e fazer o que ele ama e ser ótimo nisso é uma coisa alegre, da mesma forma que ele vai observá-la e acho que em um mundo perfeito, eles iriam Não tenho toda a atenção da mídia, mas a verdade é que eles são muito dominantes no que fazem, ambos são pessoas especiais”, disse Romo, segundo o Sporting Tribune.

Romo não hesitou em expressar sua admiração pelo casal: “Eu amo o coração deles, acho que os dois são seres humanos incríveis, super genuínos, tratam as pessoas da mesma forma, não importa em que estilo de vida você esteja, e você torce por pessoas assim… Acho que são duas pessoas realmente únicas e especiais.”

O burburinho em torno do relacionamento de Swift e Kelce disparou quando Swift compareceu ao seu primeiro jogo dos Chiefs no Arrowhead Stadium em setembro passado. Desde então, suas aparições nos dias de jogo continuaram a cativar os fãs e a mídia, apesar de algumas reclamações de “alguns pais, Brads e Chads”.

Romo teve seus relacionamentos de alto nível

A própria experiência de Romo com relacionamentos de alto nível lhe dá uma perspectiva única sobre a atenção que envolve Kelce e Swift. Ele já esteve na pele de alguém com seus romances anteriores com Carrie Underwood e Jessica Simpson. O casamento de Romo com Candice Crawford desde 2011 trouxe-lhe um tipo diferente de realização, já que o casal agora divide três filhos.

Quanto a Swift, ela deverá estar presente em seu 13º jogo da temporada no domingo, apoiando Kelce enquanto ele almeja seu terceiro anel no Super Bowl com os Chiefs. A estrela pop foi franca sobre a atenção do dia do jogo, dizendo: “Estou lá apenas para apoiar Travis… Não tenho consciência se estou sendo mostrado demais e irritando alguns pais, Brads e Chade.”