Tony Snell perde o prazo: o que acontece agora com o jornaleiro da NBA e os filhos autistas?

Tony Snell capturou os corações e mentes de inúmeros fãs, bem como de atuais e ex-estrelas da NBA, esta semana, revelando sua situação pessoal. O jornaleiro de 32 anos, atualmente sem contrato com a NBA, precisava ser contratado por uma franquia profissional antes do prazo final de 2 de fevereiro para obter benefícios de saúde que seriam fundamentais para o cuidado de seus dois filhos autistas: Karter (3 ) e Kenzo (2).

Steve Kerr perde a paciência com os árbitros depois que Steph Curry é atingido na cabeçaTwitter

Todos da lenda da NBA Carlos Barkley e Nuggets para frente Aaron Gordon fez fortes apelos públicos que infelizmente ficaram sem resposta. Barkley fez uma aparição na TV na TNT e disse que se “a NBA for realmente a família que afirma, garantirá que alguém contrate Snell”. Enquanto isso, Gordon recorreu às redes sociais e implorou à liga que “fizesse a coisa certa!”.

Passado o prazo, Tony Snell não terá direito aos benefícios disponíveis aos jogadores de 10 anos no âmbito do acordo coletivo de trabalho. Os dois filhos de Snell foram recentemente diagnosticados com transtorno do espectro do autismo, e Snell revelou que descobriu que tinha o mesmo diagnóstico quando tinha 31 anos.

O que acontece com Tony Snell e seus filhos agora?

Com mais de três anos de experiência na NBA, Snell já desbloqueou benefícios de saúde vitalícios para si mesmo. Mas seus filhos só cairiam sob o mesmo guarda-chuva se ele atingisse o limite de 10 anos, que estava a apenas uma temporada de alcançar.

O fato de nenhum time da NBA ter se apresentado em favor de Snell, mesmo que apenas pelas boas relações públicas, foi uma surpresa. Especialmente porque ele se manteve em boa forma como membro ativo do Maine Celtics da G League. Nesta temporada, ele disputou 14 jogos na liga de desenvolvimento da NBA.

Embora Snell tenha perdido os benefícios da liga para sua família, a esperança é que as doações privadas ajudem o 6″6 SG/SF a garantir a assistência médica de que precisa para que as necessidades médicas de seus filhos sejam atendidas no futuro próximo.