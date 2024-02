Topuria tenta roubar o cinturão do campeonato de Volkanovski na caótica coletiva de imprensa do UFC 298

UFC os fãs tiveram que esperar mais um mês, mas finalmente poderão assistir Alexandre Volkanovski batalha Ilia Topuria este sábado. Originalmente agendado para UFC 297os dois se enfrentarão no octógono como o UFC 298 evento principal.

Topuria é um desafio para Volkanovski Campeonato Peso Pena do UFC cinturão, enquanto o australiano tenta se recuperar de duas derrotas para Islã Makhachev no peso leve em 2023. Na quinta-feira, na coletiva de imprensa final da luta, os dois testaram a paciência um do outro.

Ilia Topuria e Alexander Volkanovski aquecem o UFC 298

Eventualmente, Topuria estava farto e arrebatou o cinto de Volkanovski do seu lado do palco.

Volkanovski permaneceu calmo, considerando todas as coisas, antes de brincar que Topuria é “nunca mais vou ver isso“.

Mais tarde, enquanto Topuria falava sobre lutar pelos seus fãs espanhóis, Volkanovski aproveitou o tempo para recuperar o sono. Isso tocou em seu personagem, “Velho Volk“.

Está tudo se preparando para um evento principal explosivo. O UFC 298 começa às 22h horário do leste dos EUA no sábado à noite e será exibido no ESPN+.