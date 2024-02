Torcedores de Kentucky pedem que John Calipari seja demitido após derrapagem histórica em casa

Cquando você pensa basquete universitáriovocê não pode nomear muitos treinadores ou jogadores sem mencionar João Calipari. O actual Gatos selvagens de Kentucky treinador principal é sinônimo de vitória.

Mas depois de tantos anos na escola, será que seu tempo chegará ao fim em breve? Se os fãs conseguissem o que queriam, ele poderia não chegar ao Torneio da NCAA de 2024.

John Calipari será demitido do Kentucky em breve?

No sábado, Kentucky perdeu para os desclassificados Gonzaga 89-85. Isso marcou a sua terceira derrota consecutiva em casa, algo que não acontecia há muito tempo. Kentucky tem agora perdeu quatro dos últimos seis jogoscom as únicas duas vitórias vindo contra os não classificados Vanderbilt e Arcansas.

Após o jogo, “Fire Cal” começou a virar tendência no Twitter, com torcedores obstinados finalmente se cansando das armadilhas dos times de Calipari. A tensão parecia estar muito alta entre os torcedores na arena.

O Kentucky entrou na temporada em 16º lugar e atualmente está em 17º, então não se esperava que esse time fosse um dos principais candidatos ao título. Mas é aí que reside o problema. Os gatos selvagens não ganha o campeonato da NCAA desde 2012 e não passam do segundo turno desde 2019. Eles não chega a uma Final Four desde 2015.

Muito disso recai sobre Calipari, e certamente parece que os fãs estão clamando por uma mudança nos bastidores.