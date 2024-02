Travis Kelce ‘abandona’ Taylor Swift em Sydney para se reunir com Patrick Mahomes

Travis KelceA viagem breve, mas agitada, a Sydney para apoiar a namorada Taylor Swift em sua Eras Tour chegou ao fim quando ele volta para os Estados Unidos. A estrela da NFL, a bordo de um jato particular, está a caminho de Las Vegas para se reunir com Patrick Mahomes e outro Chefes de Kansas City companheiros de equipe. Embora não haja uma ocasião específica para a visita a Las Vegas, a equipe continua aproveitando a glória de sua recente vitória no Super Bowl.

Kelce fez uma grande entrada em Rápidono show de Sydney, ostentando pulseiras da amizade em homenagem à estrela pop. Em meio às festividades, ele se misturou com outras celebridades como Rita reza e Katy Perry, Rápidoé ex-inimigo. Peradaque desde então se reconciliou com Rápidoapoiado publicamente Kelce e Swiftrelacionamento do ano passado.

Taylor Swift corre e beija apaixonadamente Travis Kelce no final do primeiro show em SydneyTwitter

Swift dedicou músicas a Kelce

Durante Rápidodesempenho, ela tomou banho Kelce com gestos afetuosos, alterando letras de músicas para mencioná-lo e destacá-lo na multidão.

O casal compartilhou um momento de ternura com um beijo após o show antes de se retirar para suas luxuosas acomodações no hotel Crown Sydney.

Apesar da agenda turbulenta, Kelce momentos queridos com Rápidoincluindo uma visita ao Zoológico de Sydney e apreciando as vistas pitorescas do hotel.

Enquanto Kelce retorna aos EUA, Rápido continua sua turnê em Sydney antes de embarcar para Cingapura para novas apresentações, marcando a etapa internacional de sua turnê.