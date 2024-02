Travis Kelce compartilha momento emocionante com a mãe Donna após o triunfo do Super Bowl

Taqui não havia sentimentos conflitantes por Donna Kelce desta vez, mas Super Bowl LVIII ainda era uma montanha-russa emocional para a família Kelce. Depois do jogo do ano passado que colocou seus dois filhos Travis e Jasonum contra o outro, o jogo deste ano viu o Chefes de Kansas City vencer na prorrogação.

Foi um caso de idas e vindas repleto de reviravoltas, mas Travis e os Chefes saiu vitorioso no final. Donna enlouqueceu na suíte com todos os torcedores do Chiefs após o touchdown da vitória.

Taylor Swift se junta às famílias de Kelce e Mahomes em uma grande celebração após a vitória do Chiefs no Super Bowl 58

Donna Kelce comemora Super Bowl com Taylor Swift e Travis Kelce

Assim que soou o apito final, Donna aventurou-se da área para o campo com Taylor Swift e Jasão.

Donna Kelce, Taylor Swift e Jason Kelce.

Foi um pouco difícil encontrar Travis no meio da comoção, mas os dois finalmente o alcançaram. Swift deixou Donna compartilhar um primeiro momento com seu filho antes de abraçá-lo.

Donna Kelce e Taylor Swift com Travis Kelce no Super Bowl.

Donna está acostumada a vencer neste momento, mas essas comemorações nunca envelhecem para uma mãe que cuida do filho.