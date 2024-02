Travis Kelce conta sobre seu relacionamento com Taylor Swift e como tudo começou com uma pulseira

Travis Kelceo Chefes de Kansas City tight end, nunca imaginei que sua tentativa fracassada de dar Taylor Swift uma pulseira de amizade levaria a um relacionamento com a estrela pop. Durante uma coletiva de imprensa pré-Super Bowl 2024, Kelce, 34, expressou sua surpresa, dizendo: “Nunca pensei que isso iria acontecer”. Ele passou a compartilhar que “nem pensava” que receberia “uma resposta” de Swift quando declarou seu interesse por ela em seu podcast “New Heights”.

RELACIONADO:

Apesar de suas dúvidas iniciais, Kelce parecia genuinamente feliz com a situação, afirmando: “Estamos aqui e estamos todos felizes. Eu sei disso.” Kelce revelou que tentou dar a Swift uma pulseira com seu número de telefone quando ele compareceu à parada da Eras Tour em Kansas City, Missouri.

Ele admitiu estar desapontado por Swift não falar com ninguém antes ou depois de seus shows, explicando: “Fiquei um pouco chateado por não ter entregado a ela uma das pulseiras que fiz para ela”. Sem o conhecimento de Kelce, alguém próximo a Swift ouviu falar de sua tentativa fracassada e a encorajou a contatá-lo. Kelce se referiu afetuosamente a essa pessoa como seu “Cupido”, mas manteve sua identidade em segredo.

O bicampeão do Super Bowl revelou que ele e Swift estavam namorando há cerca de um mês antes de tornar seu relacionamento público quando ela compareceu ao seu primeiro jogo dos Chiefs em setembro passado. Desde então, o casal vem se fortalecendo, até demonstrando seu carinho publicamente depois que Kelce avançou para o Super Bowl.

O casal conseguiu manter o romance

Apesar de suas agendas lotadas – com Swift ganhando prêmios no Grammy de 2024 e Kelce treinando para o jogo do campeonato contra o San Francisco 49ers – o casal conseguiu manter vivo o romance. Kelce foi aberta sobre o relacionamento deles em várias entrevistas, revelando que sua música favorita de Swift é “Anti-Hero” e brincando sobre ouvir “algumas” músicas de seu próximo álbum.

Enquanto isso, Swift retomou sua Eras Tour em Tóquio e deverá fazer uma aparição no Super Bowl em Las Vegas. O romance turbulento entre Kelce e Swift certamente cativou os fãs, e parece que os dois estão aproveitando este novo capítulo em suas vidas.