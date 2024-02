Travis Kelce critica boato ‘absolutamente ridículo’ enquanto fãs da NFL copiam estrela do Chiefs

Travis Kelce é o assunto da cidade de Las Vegas como o Chefes de Kansas City prepare-se para Super Bowl LVIII para enfrentar o São Francisco 49ers. Mas o tight end foi forçado a esclarecer em termos inequívocos que, embora os fãs possam querer copiar seu penteado, ele não iniciou a tendência e não deveria creditá-lo por isso.

O visual clean do jogador de 34 anos, com desbotamento da pele nas laterais e nota mais longa na parte superior, atraiu Taylor Swift e milhares de fãs ansiosos para copiar a estrela do Chiefs.

Um artigo viral chegou a afirmar que Kelce foi o pioneiro na tendência porque as pessoas queriam o ‘Travis Kelce’ ao solicitar seu penteado preferido na barbearia.

Mas Kelce, falando aos repórteres na noite de abertura do Super Bowl LVIII em Estádio Allegiant na terça-feira, decidiu encerrar essas sugestões.

“É absolutamente ridículo”, disse ele. “É um dois no topo e um belo fade alto a médio com uma conicidade na parte de trás. Eu não inventei isso. Apenas pedi.”

O artigo – publicado três dias antes do início do Mês da História Negra – foi recebido com críticas dos leitores, pois sugeria que Kelce era o responsável pelo desaparecimento. A verdade é que o corte de cabelo existe há várias décadas e começou como um corte popular entre os homens negros.

Kelce claramente não ficou feliz depois de ser associado a ser o criador de tendências e deixou claro que não “queria ter nada a ver com isso”.

“E fazer isso em 1º de fevereiro”, acrescentou Kelce. “Eles me jogaram nos lobos assim. Isso foi uma bagunça, cara. Eu não quero ter nada a ver com isso, cara.”

Como o cabelo de Travis Kelce ficou famoso

Kelce vai ao mesmo barbeiro há seis anos depois de abordar Patrick Regan, cabeleireiro e influenciador nas redes sociais, para raspar os cabelos. A dupla se conheceu no sul da Flórida enquanto Kelce treinava durante a entressafra e depois de concordar em cortar o cabelo, Kelce encontraria Regan bem cedo para um corte às 6h.

“Depois que o verão acabou, ele me perguntou se eu poderia começar a vir a Kansas City todas as semanas para cortar o cabelo antes dos jogos”, disse ele à Fox News Digital.

Desde então, Regan tem viajado para Kansas City todas as semanas durante o NFL temporada para garantir que Kelce possa manter sua aparência renovada.

“Eu dou a Travis um corte de cabelo ‘desbotado’ ou ‘careca’”, disse ele. “Eu corto a parte superior geralmente com uma proteção nº 3 e depois começo com o barbeador completamente careca nas laterais.