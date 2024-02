Travis Kelce descobrindo novas maneiras de ajudar as vítimas do tiroteio no desfile dos Chiefs

Chefes de Kansas City extremidade apertada Travis Kelce e seu irmão, Jasão, estão descobrindo novas maneiras de ajudar as vítimas do tiroteio no desfile do campeonato. Eles também pediram aos fãs do podcast “New Heights” que doassem todo o dinheiro possível.

Os irmãos Kelce anunciaram que lançarão um episódio pré-gravado do podcast na quarta-feira e decidiram que primeiro precisavam abordar o tiroteio que deixou uma pessoa morta.

Travis Kelce estava tão bêbado no desfile dos Chiefs que precisou de Patrick Mahomes para segurá-lo

“Temos um episódio pré-gravado para vocês na quarta-feira, mas depois dos trágicos acontecimentos do Super Bowl desfile em Kansas City, não parecia certo sem vocês ouvirem de nós primeiro”, disse Travis. “Chiefs Kingdom, amamos vocês, estamos com vocês e nos veremos em breve.”

Jason acrescentou: “Queremos apenas dizer, você sabe, nossos corações estão com todas as vítimas, suas famílias, o reino dos Chiefs e realmente toda Kansas City que realmente esteve lá em um dia para tentar celebrar a comunidade e foram eventos infelizes e profundamente trágicos que ocorreram.”

Taylor Swift já doou US$ 100 mil

“Então, você sabe, também queremos agradecer às autoridades locais que entraram em ação, aos primeiros respondentes no local e a qualquer pessoa que esteja disposta a ajudar as pessoas afetadas por esta tragédia”.

Taylor Swiftsensação pop e namorada de Travis, não compareceu ao desfile por ter que viajar para a Austrália, mas doou US$ 100 mil para a família da mulher assassinada.

Travis seguiu o exemplo de Swift e doou US$ 100.000 por meio de sua fundação que ajuda os jovens de Kansas City com vários programas.