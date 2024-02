Travis Kelce discute superstições depois que a teoria da roupa íntima de Patrick Mahomes se tornou viral

Travis Kelceem meio aos preparativos para o Chefes de Kansas City confronto com o São Francisco 49ers no Super Bowl 58, distanciou-se humoristicamente das superstições durante a coletiva de imprensa de quarta-feira.

Respondendo a perguntas sobre rituais pré-jogo, Kelce era seu habitual eu perspicaz.

“Não acho que seja supersticioso. Gosto de viver minha vida de uma certa maneira para que coisas boas aconteçam comigo. Não estou usando a mesma roupa íntima ou algo parecido.” Kelce brincou.

Este foi o tight end zombando sutilmente do companheiro de equipe Patrick Mahomes.

Kelcea piada é referenciada Mahomes‘ no ManningCast, onde revelou usar uma cueca vermelha específica, presenteada por sua esposa, por mais de 100 jogos consecutivos.

Apesar do absurdo, o duas vezes MVP da NFL defendeu sua prática, citando sua associação com sua seqüência de vitórias.

Travis Kelce tem algum de seus próprios rituais?

Enquanto Kelce superstições rejeitadas, ele compartilhou seu próprio ritual de dia de jogo de usar uma pulseira na mão esquerda, que se originou em 2020 durante uma temporada de destaque e desde então se tornou habitual.

Apesar de seus elogios no futebol, KelceA vida pessoal de David chama a atenção, principalmente sua relação com a sensação global Taylor Swift.

Durante a conferência de imprensa, Kelce foi questionado repetidamente sobre Swift e possíveis planos de noivado, para os quais ele redirecionou o foco para o confronto iminente do Super Bowl com o São Francisco 49ers.

“Espero receber este anel no domingo. Eu sei disso”, concluiu.

Com destaque para o Allegiant Stadium para o Super Bowl 58 confronto no domingo, 11 de fevereiro, às 18h30 horário do leste dos EUA, a expectativa aumenta tanto para o resultado do jogo quanto para a presença potencial de Taylor Swift, ressaltando a convergência de esportes e entretenimento neste grande palco.