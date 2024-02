Travis Kelce diz que se aposentará se Andy Reid sair: ‘Não vou jogar para mais ninguém’

EUno mundo de alto risco do NFLonde a lealdade muitas vezes fica em segundo plano em relação a contratos e mudanças de equipe, a devoção inabalável de Travis Kelce ao seu treinador, Andy Reid, se destaca como um sinal de seu vínculo único, apesar de todo o escrutínio que veio após o incidente do Super Bowl.

Durante um episódio recente de seu podcast, “Travis’ New Heights”, o Chefes de Kansas CityO astro tight end fez uma declaração ousada: ele penduraria as chuteiras se Reid se afastasse do cargo de treinador. KelceO sentimento de John, compartilhado no meio de uma conversa sincera com seu irmão Jason, esclareceu a profundidade de seu compromisso com Reid e a Chefes‘ organização.

Jason Kelce repreende o irmão mais novo Travis Kelce pela explosão do Super Bowl em Andy Reid

“Sou um cara apaixonado”, expressou Kelce, refletindo sobre um momento de intensidade lateral durante o Super Bowl. “Eu amo o treinador Reid, Treinador Reid sabe o quanto adoro jogar para ele, o quanto adoro ser um produto de sua carreira de treinador. Não estou jogando para mais ninguém além do Big Red. Se ele desistir este ano, vou embora com ele, cara.”

Para Kelce, jogar sob ReidO comando de tem sido mais do que apenas futebol – tem sido uma jornada de crescimento e camaradagem. Desde que ingressaram no Chiefs em 2013, Kelce e Reid compartilharam os triunfos e atribulações da liga, culminando em três Super Bowl vitórias.

A explosão de Kelce na linha lateral refletiu seu desejo de vencer

KelceA exibição apaixonada do jogador na linha lateral não foi apenas uma manifestação de frustração, mas um reflexo do seu profundo desejo de vencer ao lado Reid.

“Num momento em que não estávamos jogando muito bem… às vezes essas emoções fogem de mim”, confessou Kelce, reconhecendo a intensidade de seus sentimentos. “E essa tem sido a batalha da minha carreira. Todo mundo? Eu não dou a mínima para o que os outros dizem.”

Após o triunfo no Super Bowl Kelce e Reid compartilharam um momento de alegria, rindo da troca paralela como um subproduto de seu espírito competitivo compartilhado. Reidconhecido por seu comportamento afável, acolheu com satisfação a intensidade de Kelce, reconhecendo-a como uma manifestação de seu compromisso inabalável com o sucesso da equipe.