Travis Kelce diz que se casaria com Katy Perry e beijaria Taylor Swift em entrevista ressurgida

Travis Kelce tem que ser feliz Taylor Swift dar Katy Perry não estão mais brigando … porque uma vez ele teve que fazer uma escolha difícil entre eles, e ele meio que acenou com a cabeça para Katy.

Uma antiga entrevista com Travis de 2016 que ele fez com a AfterBuzz TV está sendo ressurgida e recirculada após Katy invadir o show de Taylor na Austrália na sexta-feira… e no clipe, Travis está jogando o clássico jogo “FMK”, mas o Versão PG… Beije, Mary, mate.