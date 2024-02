Travis Kelce duvida que Taylor Swift possa comparecer ao Super Bowl – Quais são os motivos?

ADepois de meses de especulação, inúmeros cálculos e possíveis planos de voo, a mídia e os fãs estão convencidos de que Taylor Swift tem muito tempo para voar do Japão para Las Vegas para o Super Bowl. Todos, exceto o principal interessado: o namorado, Travis Kelce.

Graças à investigação detalhada de repórteres e analistas, hoje se sabe que embora Rápido tem um concerto em Tóquio, Japãono dia 10 de fevereiro e o vôo da referida cidade para Las Vegas demoraria entre 12 e 13 horas, a linha internacional de data permitiria que ela chegasse a tempo para o pontapé inicial.

Apesar disso, Kelce ele mesmo não parece estar tão convencido. Numa das muitas entrevistas que concedeu antes do jogo contra o São Francisco 49erso Chefes de Kansas City tight end deu a entender que sua namorada poderia perder o jogo do título.

Um repórter perguntou Kelce se Taylor já havia dado a ele um “conversa estimulante” antes do jogo. Rindo, a jogadora respondeu que não tinha feito isso já que a cantora está muito ocupada finalizando os detalhes para retomá-la Turnê Erasagora em Japão. A bomba caiu um segundo depois.

Taylor pode perder o Super Bowl

“No Super Bowl, vamos nos preocupar se ela conseguirá comparecer”, o jogador deixou escapar, causando um efeito cascata nas mídias tradicionais e sociais.

A notícia causou alguma decepção na mídia, especialmente depois do “Sangue ruim” o cantor compareceu a todos os jogos dos playoffs. Ela até ganhou o título não oficial de Chefes amuleto da sorte.

Embora ele não tenha mencionado isso, uma das razões pelas quais Kelce estaria duvidando que Swift pudesse ir vê-lo tocar no NFL jogo do título é a logística da viagem. Chegando em Las Vegasprincipalmente, pode ser uma dor de cabeça para os pombinhos.

Swift e seu jato particular

A cantora é uma das celebridades que mais usa seu jato particular – o que lhe rendeu muitas críticas. Rápido possui um fabricante francês Dassault Falcão 7Xcom capacidade para 16 passageiros.

Esta é uma das principais razões pelas quais a imprensa tem dado como certo que ela pode chegar Super Bowl LVIII. No entanto, também pode ser um dos seus maiores impedimentos, uma vez que todos os lugares de estacionamento para este tipo de aeronaves nos aeroportos próximos são completo.

Além do afluxo normal em uma cidade como Las Vegaso Super Bowl coincidirá com uma data no Tour de golfe VIDA. Isto complicou a logística da cidade e, portanto, representa mais um obstáculo para Rápido estar presente em Estádio Allegiant em 11 de fevereiro.

Nada foi dito sobre isso. Nem mesmo a cantora confirmou ou negou sua presença no NFL Big Game, mas se ela decidisse fazê-lo, seu próprio poder estelar e o alcance do NFL não teria nenhum problema em resolver tal inconveniente.

Estar em Cidade do Pecadovale a pena perguntar para que servem as probabilidades Swift presença no Super Bowl.